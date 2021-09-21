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Бездомные псы разорвали лицо 8-летней девочке у школы. Подробности ЧП из уст мамы

4:52:289/21/2021,Валерия НипомнящаяФото: vk.com/inc_kuzbass
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Родители ребенка обратились в больницу и полицию.

По факту происшествия проводится доследственная проверка

В городе Киселевске в районе Красный камень 17 сентября бродячие собаки напали на 8-летнюю девочку. Это случилось на территории школы №28, рядом с двором по улице 50 Лет города, 10. Мама ребенка рассказала, что ее покусали за лицо два пса, на которых были чипы. После того, как девочка вернулась домой, родители сразу обратились в больницу.

- 17 сентября моя дочка гуляла во дворе. Две собаки набросились на неё и покусали за лицо, хотя она ничем не провоцировала их. В больнице, как в полиции нам дали одинаковую информацию. Там говорят, что от этих собак страдают не только дети, но и взрослые. Они не первый раз нападают на людей. Нужно принять какие-то меры. От этих чипов нет толку, раз собаки всё равно проявляют агрессию, - поделилась мама девочки в разговоре с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 21 сентября.

В следственном комитете уточнили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. Животных, которые покусали ребенка, а также других агрессивных собак, ищут специалисты.

- В медицинском учреждении истребованы документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, какой вред причинен здоровью девочки. Устанавливаются очевидцы произошедшего, организация, ответственная за отлов бродячих собак, и порядок обращения с бездомными животными, — сообщили в СК.

В администрация города пообещали убрать с улиц псов, которые проявляют агрессию. Там отметили, что заявка на отлов собак в этом районе была передана в работу ООО "ОБЖ". Специалисты изолируют животных в ближайшее врем. Также власти напомнили, что горожане могут самостоятельно оставлять заявки на отлов собак.

Напомним, ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что собака набросилась на маленьких детей на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска. Местные жители жаловались, что во дворах периодически появляется целая стая бродячих собак.

Также мы писали, что в Мурманске две собаки покусали маленькую девочку.  Псы накинулись на ребенка в центре города и нанесли множественные укусы лица и тела. Медиками было зафиксировано не меньше ста ран.

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