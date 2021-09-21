Бездомные псы разорвали лицо 8-летней девочке у школы. Подробности ЧП из уст мамы

В городе Киселевске в районе Красный камень 17 сентября бродячие собаки напали на 8-летнюю девочку. Это случилось на территории школы №28, рядом с двором по улице 50 Лет города, 10. Мама ребенка рассказала, что ее покусали за лицо два пса, на которых были чипы. После того, как девочка вернулась домой, родители сразу обратились в больницу.
- 17 сентября моя дочка гуляла во дворе. Две собаки набросились на неё и покусали за лицо, хотя она ничем не провоцировала их. В больнице, как в полиции нам дали одинаковую информацию. Там говорят, что от этих собак страдают не только дети, но и взрослые. Они не первый раз нападают на людей. Нужно принять какие-то меры. От этих чипов нет толку, раз собаки всё равно проявляют агрессию, - поделилась мама девочки в разговоре с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 21 сентября.
В следственном комитете уточнили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. Животных, которые покусали ребенка, а также других агрессивных собак, ищут специалисты.
- В медицинском учреждении истребованы документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, какой вред причинен здоровью девочки. Устанавливаются очевидцы произошедшего, организация, ответственная за отлов бродячих собак, и порядок обращения с бездомными животными, — сообщили в СК.
В администрация города пообещали убрать с улиц псов, которые проявляют агрессию. Там отметили, что заявка на отлов собак в этом районе была передана в работу ООО "ОБЖ". Специалисты изолируют животных в ближайшее врем. Также власти напомнили, что горожане могут самостоятельно оставлять заявки на отлов собак.
Напомним, ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что собака набросилась на маленьких детей на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска. Местные жители жаловались, что во дворах периодически появляется целая стая бродячих собак.
Также мы писали, что в Мурманске две собаки покусали маленькую девочку. Псы накинулись на ребенка в центре города и нанесли множественные укусы лица и тела. Медиками было зафиксировано не меньше ста ран.