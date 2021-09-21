Результаты выборов в Госдуму-2021: «Единая Россия» одержала победу с 49,82% голосов

21 сентября стало известно, что партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов, сообщает ЦИК после обработки 100 процентов протоколов.
Отметим, что "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82 процента, КПРФ — вторая с 18,93 процента, ЛДПР — на третьем месте с 7,55 процента по результатам обработки 100 процентов протоколов.
Также в пятерку лидирующих партий попали: "Справедливая Россия — за правду" — 7,46 процента, "Новые люди" — 5,32 процента.
По итогам выборов, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.
Напомним, голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.