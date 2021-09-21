Россияне получат новую выплату до 20 000 рублей на карту «Мир». Рассказываем, кому и когда придут деньги

Совет Федерации заявил, что к началу следующего летнего сезона пенсионерам могут начать предоставлять так называемый туристический кешбэк. Данная денежная выплата является возвратными деньгами за тур путешествия по России. То есть пенсионер, приобретающий туристическую путевку на свои деньги, получит часть денег обратно, так называемый кешбэк.
Отметим, что подобную выплату в прошлом и этом году предоставляли всем желающим, а недавно денежный возврат давали родителям, купившим путевку в детский лагерь для своего ребенка.
По словам председателя комитета по социальной политике Инны Святенко, в следующем году такая выплата, скорее всего, охватит пенсионеров и инвалидов.
Специалисты отметили, что в России не так активно путешествуют пенсионеры и данное предложение сможет пробудить интерес к поездкам.
Напомним, что туристический кешбэк выплачивается на ту же карту, с которой была куплена путевка. Но получить деньги можно только на карту национальной платежной системы «Мир». Сумма возврата зависит от стоимости поездки, но максимум можно вернуть 20 тысяч рублей.