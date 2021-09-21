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Стрельба в университете Перми: родственники и друзья выживших студентов рассказали свою версию событий

5:37:209/21/2021,Дарья КостинаФото: Соцсети Пермского университета
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Бывшая студентка Пермского университета Елена рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что ее однокурсница была выше этажом от стрелка. Чтобы спастись, пришлось перемотать ручки двери шнуром от ноутбука.

Трагедия в пермском университете унесла жизни 6 человек
Трагедия в пермском университете унесла жизни 6 человек

20 сентября в государственном национальном исследовательском университете первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. В результате пострадало больше 20 человек, 6 погибли. Полный список погибших:

Маргарита Энгауз, 66 лет;
Ярослав Арамелев, 19 лет;
Ксения Самченко, 18 лет;
Екатерина Шакирова, 19 лет;
Анна Айгельдина, 26 лет;
Александра Мохова, 20 лет.

Известно, что стрелять Бекмансуров начал ещё на улице. Затем парень зашёл через главный вход 8-го корпуса и стал стрелять во всех, кто попадался на пути. Известно, что обезвредил стрелка сотрудник ДПС Константин Калинин, который оформлял ДТП неподалёку. При задержании, стрелка ранили. 20 сентября Тимура Бекмансурова прооперировали. Он в тяжёлом состоянии.

«Курьер. Среда. Бердск» удалось побеседовать с родными и знакомыми студентов, которые чудом выжили. Дядя одной из девушек, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 21 сентября, что стрелок оставил дыру в портфеле его родственницы.

— Он дробью пробил. Получилась ссадина для врачей, вскользь пуля прошла — около лопатки прямо. Стояла бы она под другим углом — была бы первой убитой... Повезло, она в шоке, но все хорошо уже, — делится дядя одной студентки.

Другая девушка — бывшая студентка Пермского университета — Елена рассказывает, что ее однокурсница была выше этажом от стрелка — вела пару. Чтобы спастись, пришлось перемотать ручки двери шнуром от ноутбука.

— Я поступала в университет 2 раза (один раз ушла по собственному желанию, второй-отчисление), и, как говорится, судьба так распорядилась и отвела меня от третьего зачисления в университет. Очень страшно понимать, что стрельба была именно в географическом корпусе, где когда-то училась я. Бывшая однокурсница рассказала историю, как она была на этаж выше стрелка, ей повезло, она была на кафедре и закрыла двери. По ее словам, ей повезло с группой, которая находилась там и не теряла самообладание. Минут через 40 пришли МЧС и началась эвакуация. Все университетские беседы стояли, как говорится, на ушах, каждый житель города не выпускал из рук телефон, все обновляли новости и с трепетом ждали списка пострадавших, — рассказывает Елена.

Поделилась девушка и своими размышлениями насчёт того, что университет не охранялся должным образом.

— По поводу охраны сказать нечего. В кампус университета можно было спокойно пройти, ничего не препятствовало. Лишь были турникеты при входе в каждый корпус (вход был по пропускам), но, как все мы знаем, это не спасло, - говорит девушка.

21 сентября объявлен днем траура. Известно, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка

ПГНИУ выплатит по 1 000 000 рублей семьям погибших студентов и сотрудников. Пострадавшим в результате нападения будет выплачено 500 000 рублей. О месте и дате прощания с погибшими пока неизвестно. Об этом мы сообщим дополнительно.

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Можно ли было избежать трагедии, если бы в университете была полноценная охрана?

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