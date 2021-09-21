В Бердске раскрыто шокирующее число зараженных коронавирусом детей в школах и детсадах

В Бердске названо число зараженных коронавирусом детей в детских садах и школах города. По информации управления образования и молодежной политики, которую проверил пресс-центр мэрии Бердска, всег7о в образовательных учреждениях Бердска коронавирусом болеют 22 ребенка. При этом в школах таких учеников - 5, а в детских садах - 17. Из числа сотрудников более 1 человек.
Контактных всего 311, из них в школах - 127 человек, а в детских садах - 184. На карантин по причине коронавируса закрыты 14 групп в детских садах и 5 классов. Уточняется, что по ОРВИ закрытых классов и групп нет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 21 сентября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 415 жителей. За последние сутки взято 233 теста на выявление новых заболевших. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии коронавируса - 2305 человек. Всего в городе зарегистрировано 2451 случай коронавирусной инфекции.