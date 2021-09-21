Российскую туристку с детьми не выпускают из Турции из-за обвинений в воровстве

В Турции российскую туристку - жительницу города Октябрьский Алию Миллер — 11 сентября обвинили в краже кошелька и запретили выезд из страны. Девушка полетела на отдых в Анталью с мужем и двумя детьми — девочкой 4 лет и двухлетним сыном. За несколько дней до возвращения домой они всей семьей решили поехать в торговый центр, купили билеты на автобус. Однако перед поездкой таксисты убедили туристов поехать на машине. 28-летняя уроженка Башкорстостана пошла к ресепшену отеля для того, чтобы сдать билеты, но там никого не оказалось.
Не дождавшись, Алия ушла. Этим же вечером в номер пришел сотрудник службы безопасности и сообщил, что одна из постоялиц потеряла кошелек. На записи камер наблюдения заметно, что Алия находилась рядом с этим местом. Номер семьи обыскали, но кошелька или денег не нашли. В кошельке Миллер оказалось только 50 долларов, хотя в украденном кошельке было 800.
- Я ничего не воровала. Я подъехала с коляской. Расстояние от ресепшена до стойки, где лежал кошелек, несколько метров. Я оглядывалась по сторонам по сторонам, чтобы найти человека, которому я смогу сдать билеты на автобус. Они же сказали: «Ты осматриваешься, и воруешь кошелек». Я потянулась коляске, чтобы достать что-то, но заявляют, что я убирала кошелек. Хотя он лежал на стойке, я его видела. Как мне показалось, подошел кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всем меня, — поделилась туристка в разговоре с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 21 сентября.
Известно, что о пропаже кошелька в полицию заявила туристка Диана Морозова из Чебоксар. По её словам, аксессуар лежал на ресепшене и пропал, когда мимо проходила Алия. На данный момент потерпевшая не хочет общаться с девушкой и не выходит на связь.
Жительница Башкорстостана утверждает, что сотрудники отеля показали ей обрезанную запись. Она настаивает, что ничего не крала, а на видео не показан момент, когда работник гостиницы убрал пропавшую вещь в стол. Сначала Алию возили по разным местам, а после она сидела в камере полицейского участка. Девушку было решено оставить в Турции под подпиской о невыезде на два месяца.
На время выяснения обстоятельств, вся семья вынуждена снимать квартиру за свой счет, хотя деньги на исходе. Алия с мужем и так брали кредит, чтобы позволить себе этот отпуск.
- Мы позвонили в российское посольство, там мне порекомендовали нанять адвоката. Мы нашли одного здесь, но он не слишком хорошо говорит по-русски. А те, кто говорит, просят за свои услуги 2000 долларов, — говорит туристка.
По мнению юристов, Миллер может получить за данный инцидент от пяти до десяти лет тюрьмы. Девушка надеется, что всё разрешится благополучно. Она рассказала, что ей пообещали помочь найти в Турции хорошего адвоката, который поможет её оправдать. Если будет доказана невиновность Алии, она будет иметь право на компенсацию расходов, которые понесла, считают юристы.