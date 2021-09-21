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21.09
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Новые доплаты по 5 тысяч рублей ежемесячно будут выплачиваться педагогам СПО региона

6:08:099/21/2021Фото: pixabay.com
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С сентября 2021 года педагоги организаций системы профессионального образования (СПО) региона будут получать доплаты по 5 тысяч рублей ежемесячно за классное руководство (кураторство групп). На эти цели в регион направлено из федерального бюджета порядка 50 млн рублей.

Предоставление выплат находится на контроле правительства региона

Данная выплата регламентируется постановлением правительства Новосибирской области.
Как прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, для региона предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в сумме более 48,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета. За счет данных средств с 1 сентября 2021 года будет осуществляться выплата вознаграждения за классное руководство (кураторство групп) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, расположенных на территории региона, реализующих профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе, программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в размере 5 тысяч рублей в месяц. Выплаты будут получать педагоги 63 колледжей, техникумов, лицеев и центров профессионального обучения. Предоставление выплат находится на контроле правительства региона.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года по поручению Президента доплаты за классное руководство стали получать педагоги общеобразовательных школ. В апрельском Послании Федеральному Собранию Президент поручил установить такие же выплаты и для кураторов колледжей и техникумов government.ru.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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