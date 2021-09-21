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Под Новосибирском пенсионер заживо сгорел в своем же доме

6:32:229/21/2021Фото: Pixabay
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За неделю в регионе произошло 99 пожаров.

Мужчину обнаружили только после ликвидации огня

В минувшие выходные, 19 сентября, в деревне Бурундуково Куйбышевского района Новосибирской области в результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как отмечает ведомство, возгорание произошло в частном доме. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что открытым огнём горит кровля здания, произошло частичное обрушение. Чуть больше, чем за 20 минут огонь локализовали, ещё за 12 минут ликвидировали открытое горение.

В результате дом площадью 64 квадратных метра оказался испепелён. Под завалами остатков дома обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни.

Отметим, всего за прошлую неделю, с 13 по 19 сентября, в регионе произошло 99 пожаров. Два человека погибли, ещё двое – пострадали. Сотрудникам МЧС удалось спасти 30 человек. По оценкам специалистов Государственного пожарного надзора, основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

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