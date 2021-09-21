Опровержение

27 и 29.08.2021 в сетевом издании kurer-sreda.ru был опубликован ряд новостей, в которых распространяются сведения, не соответствующие действительности, наносящие ущерб деловой репутации акционерного общества «Региональные электрические сети» (АО «РЭС»).
Перечень публикаций:
27.08.2021 «Подробности ЧП в Бердске: Закрыли поликлинику в центре из-за сильного задымления»
27.08.2021 «Взрослую поликлинику №1 откроют 30 августа после возгорания: Называем временный адрес "красной" и "зеленой" зон, кабинет вакцинации»
29.08.2021 «После пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ».
В вышеуказанных публикациях содержатся следующие утверждения СМИ, которые противоречат фактическим обстоятельствам сложившейся ситуации и способствуют искаженному восприятию информации аудиторией СМИ, а именно:
1. Цитата: «- ... Это произошло из-за сильного скачка напряжение, что в Бердске, как всем известно, не редкость ...». Данное утверждение в части масштаба возникшей в электрических сетях помехи («...сильного скачка...») является оценочным суждением персоны, не являющейся техническим экспертом. Стоит отметить, что положительные и отрицательные отклонения напряжения в электрических сетях предусмотрены действующим ГОСТ 32144-2013 («Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»). Кроме того, утверждение о периодичности возникновения подобных помех («...в Бердске, как всем известно, не редкость...») не соответствует действительности, по данным Бердского РЭС филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети», в период 2019-2021гг. не поступало обращений по вопросам качества напряжения («перепады-скачки») от потребителей, электроснабжение которых осуществляется от той же электроустановки (ТП-436), что и питание ГБУЗ НСО "Бердская центральная городская больница".
2. Цитата: «- ...предстоит произвести локальный ремонт на месте замыкания. Этим занимаются специалисты РЭС ...». Данное утверждение не соответствует действительности, т.к. поврежденное электрооборудование (комплекс учета) принадлежит потребителю (ГБУЗ НСО "Бердская центральная городская больница"), а значит находится вне зоны балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности АО «РЭС». В связи с этим никакие ремонтные работы в зоне ответственности абонента персоналом Бердского РЭС филиала «Черепановские электрические сети» не проводились. Прибывшая на место происшествия оперативная бригада энергетиков выполнила исключительно необходимые переключения в трансформаторной подстанции, обслуживаемой сетевой организацией, для обесточивания здания больницы. Кроме того, специалистами был произведен осмотр электроустановки ТП-436, в результате которого нарушений нормального режима ее работы не зафиксировано.