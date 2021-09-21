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Мертвой найдена 3-летняя девочка под окнами жилого дома. Папа был на работе

7:00:299/21/2021Фото: Pixabay
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Обстоятельства гибели расследует следственный комитет.

Девочка скончалась на месте

21 сентября утром в Томске из квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на Войкова, выпала трехлетняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте.

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Томской области.

По предположению ведомства, мать оставила дома без присмотра двух своих малолетних дочерей (3 года и 7 лет), отец детей в это время находился на работе. Трехлетняя девочка залезла на подоконник, открыла окно и выпала из него, получив сильнейшие травмы, несовместимые с жизнью.

На данный момент, следователи проводят проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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