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21.09
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В Перми увеличилось число пострадавших после массового расстрела: Обновленный список жертв теракта

7:20:089/21/2021Фото: ТК BAZA
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Семь пострадавших перевозят в Москву в тяжелом состоянии от огнестрельных ранений.

Фотографии пострадавших в расстреле

Сегодня опубликовали обновленный список пострадавших, число которых увеличилось, об этом сообщает Телеграм-канал "BAZA".

Список погибших в Пермском университете:

1. Маргарита Энгаус, 66 лет
2. Ярослав Арамелев, 19 лет
3. Екатерина Шакирова, 19 лет
4. Ксения Самченко, 18 лет
5. Александра Мохова, 20 лет
6. Анна Айгельдина, 26 лет

Список пострадавших:

1. Булдаков Дмитрий
2. Оньков Никита
3. Михайлова Аннаида
4. Головнина Наталья
5. Суслонов Александр
6. Юматов Сергей
7. Шипигузов Михаил
8. Обаит Абдулла
9. Сапарова Айбиби
10. Коротаев Павел
11. Саломатова Дарья
12. Волгаев Владимир
13. Азанов Артем
14. Нелюбин Савелий
15. Бердиев С.
16. Сапаров Н.
17. Токарев Александр
18. Соловатов Н.
19. Меньшиков Данил
20. Донцов Алексей
21. Дружинин Максим
22. Грехов Антон
23. Пантелеева Наталья
24. Андреев Степан
25. Каримов Эльдар
26. Косовицина Анна
27. Дмитриев Артем
28. Еловикова Яна
29. Сорока Владимир

Как известно, Тимура Бекмансурова в больнице охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру лечебницы) и 2 сотрудника ОМОНа. Все они вооружены табельным оружием. Еще 6 сотрудников полиции выделены в резерв.

Стрелок продолжает лежать в реанимации, в окружении врачей и полицейских – на случай, если кто-то захочет ему отомстить. При задержании младший лейтенант Калинин стрелял в Бекмансурова 8 раз. При себе у нападавшего нашли ружьё «Huglu Atrox Pump», патронтаж, 100 патронов и сумку с документами, куда он предусмотрительно положил паспорт, СНИЛС и разрешение на оружие. Кроме того оперативники забрали из университета две двери со следами от пуль и 26 гильз.

Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск", вчера в квартире у Бекмансурова на Новосибирской улице провели обыск. Оперативники изъяли компьютеры, 21 патрон 12-го калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и симкарты.

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