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В Новосибирске следователи нашли убийцу подростка в кемпинге «У моря» спустя 3 года

7:51:589/21/2021Фото: Pixabay
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Преступником оказался 21-летний юноша.

Кемпинг-оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками

18 сентября этого года подозреваемый был задержан следователем на территории города Калининграда и переправлен в город Новосибирск для производства следственных действий. Он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве несовершеннолетнего.

Следователями установлено, что 28 июня 2018 года в утреннее время в кемпинге Парка культуры и отдыха «У моря» между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющем предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сам же преступник скрылся.

На данный момент, подозреваемый заключен под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователями и следователями-криминалистами проанализирован большой объем информации, допрошено более 400 свидетелей, получены результаты свыше 100 назначенных экспертиз, в том числе особо-сложных.

В настоящее время организовано выполнение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы по делу, расследование продолжается.

Для реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление подозреваемого в совершении преступления на территории региона была создана специальная следственнно-оперативная группа, в которую вошли опытнейшие сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области. В каждом отделе полиции Новосибирской области на контроле находилась отработка любой поступающей информации по преступлению, совершенному в отношении несовершеннолетнего. Полиция и следственный комитет неоднократно через средства массовой информации обращались к гражданам с целью получения любых сведений о произошедшем.

Полицейские и следователи по минутам восстановили день, в который произошли трагические события на территории парка.

Сотрудниками полиции детально были изучены личности потерпевшего, его семьи, а также ближайшего окружения.

Рассматривались различные версии совершенного преступления, проверены сотни граждан, имеющие даже незначительные сходства с фотороботом преступника, составленного оперативниками. Проверялись ранее судимые лица, а также лица отбывающие наказание в местах лишения свободы и состоящие на психиатрических учетах.

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