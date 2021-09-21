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В Бердске выборы-2021 прошли законно и тяжело, заявила председатель ТИК Наталья Фокина на видео

9:24:159/21/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Временные удостоверения депутатам вручат 24 сентября. Во время выборов поступали разные жалобы, но в большинстве случаев доказать вину не удалось. Один из наблюдателей по округу №6 намеревался обращаться с жалобой в суд, но пока комиссии об этом ничего неизвестно.

Наталья Фокина рассказала о выборах в Бердске
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Председатель ТИК Бердска Наталья Фокина рассказала о том, как прошли выборы.

По словам Натальи Валерьевны, избирательная кампания в Совет депутатов Бердска была тяжелой, но несмотря на различные трудности, выборы состоялись. В комиссию поступало много различных жалоб. Все они переадресованы и переданы в полицию.

- Поступило около 70 жалоб, в основном, на предвыборную агитацию. Нам сообщали, что кандидат осуществляет предвыборную агитацию, раздает деньги, но доказательств тому не было. Такие заявления должны рассматриваться полицией. Мы их переадресовали туда,- произнесла председатель ТИК 21 сентября.

Также в день выборов заявляли, что на некоторых сейф-пакетах была сорвана красная индикаторная лента, но конкретно у наблюдателей с правом избирательного голоса, вопросов к комиссии по этому поводу во время подсчетов голосов не возникло. Ленты, как говорит председатель, на некоторых пакетах отсутствовали изначально.

- Оснований, чтобы признать все бюллетени недействительными не было потому что пакет был сохранен,- сказала Фокина.

Кроме того, во время выборов один из наблюдателей по округу №6 заявлял, что собирается обращаться с жалобой в суд, но пока комиссии об этом ничего неизвестно.

- У некоторых наблюдателей была цель - что-то, да найти . Комиссия работала по закону,- подчеркнула Наталья Фокина.

В целом явка избирателей составила 39%. Сделать свой выбор пришли более 33 тысяч человек.

Решение избирательной комиссии вступило в законную силу. Бердские депутаты 24 сентября получат временные удостоверения. Основные документы им будут выданы позже.

С итогами голосования в бердский горсовет вы сможете ознакомиться здесь. В Госдуму от Новосибирской области прошел Александр Аксененко. Он баллотировался от партии "Справедливая Россия".

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