В Бердске выборы-2021 прошли законно и тяжело, заявила председатель ТИК Наталья Фокина на видео

Председатель ТИК Бердска Наталья Фокина рассказала о том, как прошли выборы.
По словам Натальи Валерьевны, избирательная кампания в Совет депутатов Бердска была тяжелой, но несмотря на различные трудности, выборы состоялись. В комиссию поступало много различных жалоб. Все они переадресованы и переданы в полицию.
- Поступило около 70 жалоб, в основном, на предвыборную агитацию. Нам сообщали, что кандидат осуществляет предвыборную агитацию, раздает деньги, но доказательств тому не было. Такие заявления должны рассматриваться полицией. Мы их переадресовали туда,- произнесла председатель ТИК 21 сентября.
Также в день выборов заявляли, что на некоторых сейф-пакетах была сорвана красная индикаторная лента, но конкретно у наблюдателей с правом избирательного голоса, вопросов к комиссии по этому поводу во время подсчетов голосов не возникло. Ленты, как говорит председатель, на некоторых пакетах отсутствовали изначально.
- Оснований, чтобы признать все бюллетени недействительными не было потому что пакет был сохранен,- сказала Фокина.
Кроме того, во время выборов один из наблюдателей по округу №6 заявлял, что собирается обращаться с жалобой в суд, но пока комиссии об этом ничего неизвестно.
- У некоторых наблюдателей была цель - что-то, да найти . Комиссия работала по закону,- подчеркнула Наталья Фокина.
В целом явка избирателей составила 39%. Сделать свой выбор пришли более 33 тысяч человек.
Решение избирательной комиссии вступило в законную силу. Бердские депутаты 24 сентября получат временные удостоверения. Основные документы им будут выданы позже.
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