2 благоприятных дня в сентябре 2021 года по лунному календарю

Благодаря многовековым наблюдениям за перемещением Луны, человечество получило возможность аккумулировать знания о том, как неизменный спутник Земли влияет на него. Прежде всего, все мы знаем факты о том, что Луна заведует приливами и отливами в океане, за счет изменения гравитационного поля Земли. Никто не знает каким было бы это влияние, находись Луна ближе к нашей планете, или наоборот дальше от нее. Возможно человечество бы и не зародилось. Еще, мы помним факт, что человек, практически на 80% состоит из воды. Сопоставляя два этих факта, мы приходим к четкому понимаю, что Луна должна оказывать влияние на человека. И, влияние это должно быть переменным, в зависимости от ее положения относительно Земли.
С точки зрения астрологов, тело и душа человека- это некий приемник для энергии космоса. Она может быть полезной, а может нанести вред, если ее не обновлять. Чтобы лучше понять как это, представим аналогию со шкафом, где храним вещи. Если от старых вещей не избавляться, то для новых будет все меньше места, пока не наступит момент, когда складывать станет некуда. Обновления не будет. А при плохом раскладе, полки, вообще, могут рухнуть. Поэтому, время от времени надо выкидывать хлам, чтобы было место для обновок.
Путь следования лунному календарю, это хорошая возможность узнавать новое, исследовать непонятное и добавить в свою жизнь элемент предсказуемости. Классические трактования таких календарей- это компиляция опыта не одного поколения людей. И, так же, это возможность подготовить себя к возможному упадку сил, внезапной депрессии или же, наоборот, необъяснимому подъему энергии.
Когда в сентябре
Итак, в сентябре 2021, благоприятные дни: 27 и 28 сентября. В первый, пойдет на пользу коллегиальная работа или командировки. Будут благостно восприняты вашим телом физическая активность и пребывание на свежем воздухе.
Во второй, имеет смысл заняться самосозерцание и осмысление ближайших перспектив, с подведением итогов. Обратная связь от коллег может дать положительный отклик.
Удачи вам!