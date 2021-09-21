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Почему Тимур Бекмансуров взял оружие в руки и расстрелял более 30 человек в вузе Перми: Психолог объяснил шокирующие причины нападения

10:09:509/21/2021,Валерия Нипомнящая
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Оксана Ровинская рассказала в беседе с "Курьер. Среда. Бердск", что причиной мог стать буллинг, компьютерная зависимость или проблемы в семье.

Могла выплеснуться накопленная годами агрессия

Практикующий психолог Бердска, Новосибирска и Искитима Оксана Ровинская в беседе с журналистом "Курьер. Среда. Бердск" назвала возможные причины, по которым студент из Перми совершил убийство 20 сентября.

- Сразу понятно, что человеком двигала неуравновешенная психика. В первую очередь нужно исключить наследственную психиатрию, какие-то заболевания. Но судя по тому, что человек получил справку о допуске к оружию, он не состоял на учете. Возможно, человек употреблял какие-либо психоактивные вещества, но на момент получения справки воздержался. Также имеет место компьютерно-игровая зависимость. Это тоже может воздействовать на человека. Люди переигрывают, и начинается деформация личности, они могут совершить и такие действия. В игре он герой, победитель, стреляет всех и так же в жизни. Возможно когда-то над ним издевались сверстники. Было какое-то физическое или психологическое насилие. Это сильно давит на психику, - делится эксперт в разговоре 21 сентября.

Психолог отметила, что накопленная за долгое время агрессия на мир, на родителей, которая не нашла выход, может также сыграть свою роль. При этом человек может быть тихим и замкнутым. Окружающие и не подумают, что он может совершить такое.

- Нужно понимать, какие взаимоотношения у ребенка были с родителями. В особенности с мамой. Если она не была нежной, чуткой, любящей и внимательной, если не было хороших и здоровых отношений, это имеет значение. Если отсутствует отец, имеет место жестокое обращение в семье, тоже. Микроклимат семьи в дальнейшем влияет на психику взрослой личности. Также нужно учитывать среду обитания ребенка, социальную обстановку, - говорит психолог.

Эксперт обратила внимание, что на опубликованном из квартиры стрелка видео заметно, что квартира пустая.

- Человек со здоровой психикой не сможет жить и учиться в квартире, где пустые стены и стоит одна кровать. Ни намека на уютное место. Нет штор, покрывала, каких-то мелочей, - добавляет Ровинская.

Она считает, что Тимур Бекмансуров действовал сознательно и целенаправленно. По её мнению, к психиатрам, выдавшим разрешение на оружие, сейчас будут большие вопросы.

- Когда он писал свое послание, то хотел привлечь к своему персонажу внимание. Не понимаю, как службы это не заметили. Когда человек говорит, что все вокруг очень плохо, это уже подтверждает, что есть нарушение восприятия. У него была цель убедить психиатра, что он нормальный, чтобы добиться своей цели. Маниакально — депрессивный синдром, например, предполагает, что человек якобы здраво мыслит, но ему нужно просто добиться желаемого. Я считаю, что те врачи, которые дали разрешение на выдачу оружия, виноваты. Либо у нас несовершенная система для выявления подобных людей. Если даже инструкцию неправильную дать к тесту, его результаты уже могут быть недостоверные

Должна быть более скрупулезная комиссия для допуска к оружию. Человека должен обследовать не один психиатр, а несколько. Потому что по диагностике может быть один результат, а по общению, невербальным сигналам, другой. Совещательный характер вердикта должен быть, - говорит специалист.

Оксана Ровинская говорит, что предупредительные таким событиям меры должны приниматься уже в школе с растущим поколением. Специалисты дошкольных и учебных заведений должны обращать больше внимания на таких детей. Родителям также необходимо быть внимательнее к своим детям.

- Чтобы потом из них были здоровые родители, которые смогут вырастить психически здоровую личность, которая не пойдет стрелять в живых людей, - заключила она.

Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск", 20 сентября в Пермском университете студент расстрелял людей. Учащиеся покидали здание ПГНИУ через окна, выпрыгивали со второго этажа. Погибло 8 человек, 24 человека пострадали.

Стрелком является Тимур Бекмансуров, у себя на аккаунтах в социальных сетях он оставил объяснение и предупреждение о своих планах. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

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