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Пассажирка Яндекс. Такси, обещавшая "избить морду" глухонемому водителю из Искитима, заплатит штраф 3 000 рублей

8:36:489/21/2021Фото: Pixabay
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6 июля пассажирка такси накинулась на глухонемого таксиста с оскорблениями и вышла, не заплатив.

Приговор пока не вступил в законную силу

Сегодня, 21 сентября, административное дело рассмотрено мировым судьей 1 судебного участка Дзержинского судебного района. Женщине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. По делу об административном правонарушении, возбужденному прокурором Дзержинского района г. Новосибирска, женщина привлечена к ответственности за оскорбление.

Напомним, 19 августа прокурор Дзержинского района г. Новосибирска Алексей Слученко возбудил в отношении Анны Дудиной дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Проверками прокурора выявлено, что 5 июля женщина воспользовалась услугами такси, водитель которого был инвалид с детства по слуху. По окончании поездки у жилого дома по ул. Фрунзе в г. Новосибирске она отказалась рассчитаться за проезд, при этом оскорбила водителя. Происшествие, опубликованное в средствах массовой информации, получило широкий общественный резонанс.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жительница Новосибирска, не желая платить за поездку, отпинывалась от водителя такси и оскорбляла его из-за инвалидности.

- Идиот, недоношенный, конченый, - и другие неприятные оскорбления высказала пассажирка такси глухонемому водителю, не желая при этом расплачиваться за проезд.

Видео происшествия появилось в группе АСТ-54 в соцсети “ ВКонтакте”. Видео снимал сам таксист, который не выпускал пассажирку, пока она не заплатит. На такой арест женщина отреагировала неадекватно и даже пыталась пнуть водителя.

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