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Массовые расстрелы. Версия. В СССР оружие висело на стенах, Солженицына не читали, колбаса и туалетная бумага в дефиците

8:54:339/21/2021
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Сегодняшние дни. Добиваем ленинские мины. Колбасы 136 сортов. Памятник Солженицыну. Оружие и наркоту вроде зажали в рамки. Стрелялки никуда не делись, графика улучшилась. Расстрел за расстрелом и у нас и "у них". Соцсети?

Россия потрясла трагедия в Перми

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Андрей:

Массовые расстрелы. Версия. Только версия. Итак. В СССР оружие висело на стенах, Солженицына не читали, колбаса и туалетная бумага в дефиците. Демократии не было. О массовых расстрелах в учебных заведениях не слышали. Даже в Америке. Суровые 90-е. Демократия, Солженицын, спирт "Роял", наркотики. Оружие чуть ли не в киосках. Разборки и стрелки. Компьютерные стрелялки (Думец, Квак). Массовые расстрелы где-то там, в Америке. И то редкость. Сегодняшние дни. Добиваем ленинские мины. Колбасы 136 сортов. Памятник Солженицыну. Оружие и наркоту вроде зажали в рамки. Стрелялки никуда не делись, графика улучшилась. Расстрел за расстрелом и у нас и "у них". Соцсети?

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