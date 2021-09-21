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Девы, которым изменяли, вопрос к вам. Как вы об этом узнали?

8:57:409/21/2021
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Поймали с поличным, разоблачили по переписке, вычислили по поведению?

мужчина, ноги, туфли
Все изменяют

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Девы, которым изменяли, вопрос к вам. Как вы об этом узнали? Поймали с поличным, разоблачили по переписке, вычислили по поведению? На чем палятся мужчины?

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От редакции

Как уличили любимого/любимую в измене?

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