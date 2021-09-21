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В Бердске во время выборов-2021 к секретарю УИК приехала скорая помощь. Подробности инцидента

10:11:319/21/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По предположениям, на избирательном участке произошел конфликт между членом комиссии и одним из кандидатов. Председатель ТИК Наталья Фокина прокомментировала, что далеко не каждый может справиться со стрессом во время предвыборной гонки.

На избирательном участке произошел конфликт
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Стало известно, как чувствует себя секретарь приемной комиссии, которой в день выборов стало плохо прямо на избирательном участке Бердска.

Напомним, что секретарю избирательной комиссии на участке школы №10 вызвали скорую помощь. Женщине внезапно стала плохо.

Случившееся прокомментировала председатель ТИК Бердска Наталья Фокина сегодня, 21 сентября. Наталья призналась, что в день произошедшего на данном участке ее не было. Руководитель комиссии предполагает, что видимо, в тот день кто-либо из кандидатов повел себя некорректно. Из-за этого и произошел вызов медиков для оказания женщине помощи.

- Не каждый человек может устоять перед стрессом. С ней все хорошо. 20-го числа была с нами, - отметила Фокина.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выборы в Бердске признаны законными. Сохранили свои места в бердском горсовете 15 депутатов, полномочия которых закончились 19 сентября. 12 народных избранников — "новенькие". Временные удостоверения депутатам вручат 24 сентября. Основные документы им будут выданы позже. Явка избирателей составила 39%. В голосовании приняли участие более 33 тысяч бердчан.

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