В Бердске во время выборов-2021 к секретарю УИК приехала скорая помощь. Подробности инцидента

Стало известно, как чувствует себя секретарь приемной комиссии, которой в день выборов стало плохо прямо на избирательном участке Бердска.
Напомним, что секретарю избирательной комиссии на участке школы №10 вызвали скорую помощь. Женщине внезапно стала плохо.
Случившееся прокомментировала председатель ТИК Бердска Наталья Фокина сегодня, 21 сентября. Наталья призналась, что в день произошедшего на данном участке ее не было. Руководитель комиссии предполагает, что видимо, в тот день кто-либо из кандидатов повел себя некорректно. Из-за этого и произошел вызов медиков для оказания женщине помощи.
- Не каждый человек может устоять перед стрессом. С ней все хорошо. 20-го числа была с нами, - отметила Фокина.
Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выборы в Бердске признаны законными. Сохранили свои места в бердском горсовете 15 депутатов, полномочия которых закончились 19 сентября. 12 народных избранников — "новенькие". Временные удостоверения депутатам вручат 24 сентября. Основные документы им будут выданы позже. Явка избирателей составила 39%. В голосовании приняли участие более 33 тысяч бердчан.