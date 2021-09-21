В Кемерово оглашают приговор по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" спустя 3 года после трагедии

Во вторник, 21 сентября, в Заводском районном суде Кемерово, где рассматривается дело, сообщили, что приговор 8 обвиняемым будет оглашен 30 сентября, в четверг.
Как отмечают в ведомстве, заседание пройдет в здании Ленинского районного суда Кемерово, где есть помещение, которое может вместить большое количество слушателей. В 2019 году, когда дело передали в суд, там уже проходили первые заседания.
Отметим, обвиняемыми по делу проходят восемь человек: руководство ТРЦ, пожарные, охранник, представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Самого строгого наказания - 14,5 года лишения свободы - гособвинение потребовало для гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.
Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.