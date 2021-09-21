«Без мам, бабушек и друзей»: Многодетный отец из Батайска рассказал, как бывшая жена отобрала дом у пяти детей ради цыган

Жизнь 47-летнего Романа Курсиша из Батайска — настоящая борьба: мужчина в одиночку, без мам, бабушек и друзей много лет воспитывает пятерых детей: трёх дочерей и двух сыновей.
Как рассказал журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 21 сентября, многодетный отец-одиночка Роман Курсиш, жена бросила его много лет назад, женщина не хотела воспитывать детей и оставила детей на мужа, а сама ушла. Мужчина вспоминает, что самой младшей девочке в тот момент было 3 года.
— Жена бросила, загуляла. Ей хотелось воли, свободы. Было сложно очень. Нам никто не помогал: родителей у меня нет. Так что, помогали только словами. Все сам, — делится многодетный отец-одиночка Роман Курсиш.
Рассказал мужчина и подробности ухода своей жены. По словам Романа, жена попала под влияние цыган и обманным путём продала часть дома. Потом, рассказывает мужчина, в его жизни появилась другая женщина. Они всей семьей переехали в село. Однако женщина обманула Романа и продала остальную часть дома. Вот уже несколько лет многодетный отец пытается наказать обманщиц по закону, однако никто помогать мужчине не спешит. Для отстаивания своих интересов семье нужен хороший юрист, но чтобы его нанять, у многодетного отца нет на это лишних денег.
— Вообще, у нас все по-старому: года 4 назад в СМИ писали о нашей семье: бывшая жена и женщина, с которой строил отношения, обманули — продали наш дом вместе с цыганами. Ситуация не меняется к много лет. Полиция не помогает, писали депутатам, все также. Суды тоже не встали на нашу сторону. Весной прошлого года все застопорили. Никто ничего делать не хочет. Всем проще замять. Конечно, есть надежда подать в суд моей дочери, но нам нужен юрист хороший и деньги на него. А у нас, к сожалению, этого нет, — говорит Роман.
К счастью, сейчас в жизни Романа и его детей все налаживается. Мужчина работает, у детей появилась новая мама. Роман очень надеется, что его любимые дети будут по настоящему счастливы.
— Сейчас вроде все налаживается у нас. Живем большой семьей, старшая дочь живет уже не с нами. Она работает в Ростове. Как-то так пока все. У детей новая мама, надеюсь, все будет хорошо. И все будут счастливы, - делится многодетный отец.