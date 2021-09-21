Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Красноярске две ученицы вышли из школы и исчезли. Подробности ЧП

9:38:299/21/2021Фото: Группа ВКонтакте КРОО «Поиск пропавших детей»
0

Две девочки 12 и 14 лет вышли из школы №3 и не вернулись домой. В розыске участвуют волонтеры и полиция.

Ориентировки девочек

20 сентября 14-летняя Валерия Соколова и 12-летняя Виктория Лавренова ушли из школы №3 на Чайковского. Домой они не вернулись, сообщили в КРОО «Поиск пропавших детей».

Приметы Валерии: рост 165 см, темно-русые вьющиеся волосы длиной до лопаток, карие глаза, среднее телосложение. На ней была белая с красным жилетка, белая кофта с серыми вставками, белые кроссовки на высокой подошве, темные джинсы с лампасами.

Приметы Виктории: рост 155 см, светло-русые волосы до плеч, серо-голубые глаза, худощавое телосложение. Она была одета в белую толстовку с капюшоном, белую водолазку с коротким рукавом, черные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку, белые кроссовки с оранжевыми шнурками.

Девочки ушли из школы после 16:00

В КРОО «Поиск пропавших детей» «ТВК Красноярск» уточнили, что девочек видели в гипермаркете «Окей» на правом берегу, также они онлайн в социальных сетях. Вероятно, подростки сами ушли из дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам:
8 (391) 262-11-77 дежурная часть ОП №4
8-950-99-66-066 волонтёры (круглосуточно).

За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
красноярскпоискишкольницыпропажа детей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Участвовали ли вы в поисках людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info

Последние новости

В Кемерово оглашают приговор по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" спустя 3 года после трагедии
9:30:58 9/21/2021
В Кемерово оглашают приговор по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" спустя 3 года после трагедии
БердскВ Бердске выборы-2021 прошли законно и тяжело, заявила председатель ТИК Наталья Фокина на видео
9:24:15 9/21/2021
В Бердске выборы-2021 прошли законно и тяжело, заявила председатель ТИК Наталья Фокина на видео
В Перми опубликован допрос мамы стрелка в университете: Сын мечтал стать военным
9:16:03 9/21/2021
В Перми опубликован допрос мамы стрелка в университете: Сын мечтал стать военным
Что разрешено, а что опасно делать в первое Полнолуние осени 2021: Дата полной луны в сентябре
9:00:02 9/21/2021
Что разрешено, а что опасно делать в первое Полнолуние осени 2021: Дата полной луны в сентябре
Массовые расстрелы. Версия. В СССР оружие висело на стенах, Солженицына не читали, колбаса и туалетная бумага в дефиците
8:54:33 9/21/2021
Массовые расстрелы. Версия. В СССР оружие висело на стенах, Солженицына не читали, колбаса и туалетная бумага в дефиците
Пассажирка Яндекс. Такси, обещавшая "избить морду" глухонемому водителю из Искитима, заплатит штраф 3 000 рублей
8:36:48 9/21/2021
Пассажирка Яндекс. Такси, обещавшая "избить морду" глухонемому водителю из Искитима, заплатит штраф 3 000 рублей
В УМВД по Амурской области происходит задержание сотрудников из-за взяток
8:13:20 9/21/2021
В УМВД по Амурской области происходит задержание сотрудников из-за взяток
В Новосибирске следователи нашли убийцу подростка в кемпинге «У моря» спустя 3 года
7:51:58 9/21/2021
В Новосибирске следователи нашли убийцу подростка в кемпинге «У моря» спустя 3 года
БердскВ Бердске после 12 лет работы ушла в "отставку" директор Центра занятости Елена Дмитриева
7:32:03 9/21/2021
В Бердске после 12 лет работы ушла в "отставку" директор Центра занятости Елена Дмитриева
Российскую туристку с детьми не выпускают из Турции из-за обвинений в воровстве
7:30:41 9/21/2021
Российскую туристку с детьми не выпускают из Турции из-за обвинений в воровстве