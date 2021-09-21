В Красноярске две ученицы вышли из школы и исчезли. Подробности ЧП

20 сентября 14-летняя Валерия Соколова и 12-летняя Виктория Лавренова ушли из школы №3 на Чайковского. Домой они не вернулись, сообщили в КРОО «Поиск пропавших детей».
Приметы Валерии: рост 165 см, темно-русые вьющиеся волосы длиной до лопаток, карие глаза, среднее телосложение. На ней была белая с красным жилетка, белая кофта с серыми вставками, белые кроссовки на высокой подошве, темные джинсы с лампасами.
Приметы Виктории: рост 155 см, светло-русые волосы до плеч, серо-голубые глаза, худощавое телосложение. Она была одета в белую толстовку с капюшоном, белую водолазку с коротким рукавом, черные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку, белые кроссовки с оранжевыми шнурками.
В КРОО «Поиск пропавших детей» «ТВК Красноярск» уточнили, что девочек видели в гипермаркете «Окей» на правом берегу, также они онлайн в социальных сетях. Вероятно, подростки сами ушли из дома.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам:
8 (391) 262-11-77 дежурная часть ОП №4
8-950-99-66-066 волонтёры (круглосуточно).