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Гражданская жена дублирующего режиссера фильма "Вызов", который снимут на МКС, заявила в полицию об избиении

10:02:569/21/2021Фото: @dudinaleksey
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Во время совместной жизни с гражданским мужем Алексеем Дудиным Ксения терпела его измены и мирилась с ними.

Алексей Дудин готовится к работе в космосе

В России готовится масштабный проект - съемки художественного фильма "Вызов" в космосе, для чего проводится серьезная подготовка - для съемок в необычных условиях кинематографисты проходят подготовку на Байконуре.

Гражданская жена одного из участников будущего процесса заявила в полицию, что была избита своим сожителем перед самым вылетом на Байконур. Ксения - девушка дублирующего режиссера Алексея Дудина заявила, что он нанес ей побои после того, как она потеряла телефон на концерте где была одна.

Девушка вернулась домой к молодому человеку, которого она попросила помочь с поисками гаджета, на что получила порцию угроз, оскорблений и нескольких сильных ударов. Ксения предупреждает всех девушек, с которыми может связать себя Алексей, о его жестокости, особенно если она будет выявлена в космосе, откуда некуда бежать.

По словам девушки, она в течение трех лет жила с Алексеем, и все это время он ей изменял, но в мае этого года Ксения нашла в вещах гражданского мужа коробочку с набором для приворотов и испугалась.

После обнаружения находки Ксения съехала с квартиры Алексея, но продолжала общаться, теперь, после побоев, она боится, что дело против ее обидчика останется в статусе административного, сообщает Mash.

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