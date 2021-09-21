Гражданская жена дублирующего режиссера фильма "Вызов", который снимут на МКС, заявила в полицию об избиении

В России готовится масштабный проект - съемки художественного фильма "Вызов" в космосе, для чего проводится серьезная подготовка - для съемок в необычных условиях кинематографисты проходят подготовку на Байконуре.
Гражданская жена одного из участников будущего процесса заявила в полицию, что была избита своим сожителем перед самым вылетом на Байконур. Ксения - девушка дублирующего режиссера Алексея Дудина заявила, что он нанес ей побои после того, как она потеряла телефон на концерте где была одна.
Девушка вернулась домой к молодому человеку, которого она попросила помочь с поисками гаджета, на что получила порцию угроз, оскорблений и нескольких сильных ударов. Ксения предупреждает всех девушек, с которыми может связать себя Алексей, о его жестокости, особенно если она будет выявлена в космосе, откуда некуда бежать.
По словам девушки, она в течение трех лет жила с Алексеем, и все это время он ей изменял, но в мае этого года Ксения нашла в вещах гражданского мужа коробочку с набором для приворотов и испугалась.
После обнаружения находки Ксения съехала с квартиры Алексея, но продолжала общаться, теперь, после побоев, она боится, что дело против ее обидчика останется в статусе административного, сообщает Mash.