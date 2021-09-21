В России за сутки на 21 сентября умерли 812 человек от коронавируса. Такого не было с 26 августа

На 21 сентября в России зарегистрировали 812 смертей от COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Как отмечают в ведомстве, этот показатель превысил 800 впервые с 26 августа — тогда скончались 820 человек (максимум за все время пандемии).
Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве - 52 пациента, в Санкт-Петербурге — 42, в Свердловской области — 37. Общее количество жертв пандемии достигло 199 808 человек.
Отметим, число новых случаев COVID-19 составило 19 179 (днем ранее было 19 744), у семи процентов заразившихся нет симптомов.
Выписались после лечения 15 437 человек. Темп прироста заболеваемости снизился до 0,26 процента.
Всего в России заразились коронавирусом 7 313 851 человек, из них вылечились 6 526 111 пациентов.