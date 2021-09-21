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В Дагестане сгорела гостиница: Два человека погибли в огне и шесть пострадали

10:17:079/21/2021Фото: Инстаграм @mchsdagestan
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Два человека погибли и еще шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане.

Фото с места происшествия


Сегодня, 21 сентября, сотрудники МЧС зафиксировали и ликвидировали пожар в одной из гостиниц Дагестана. В результате, погибли два человека погибли и еще шесть пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Instagram.



 










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Публикация от ГУ МЧС России по РД (@mchsdagestan)






Чрезвычайное происшествие зафиксировано в городе Хасавюрт. Сообщение о возгорании поступило в 04:12 по московскому времени. Пожар на площади 450 квадратных метров был локализован в 05:05, спустя 30 минут открытое горение было ликвидировано.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в реанимации. Детей среди пострадавших нет. Отмечается, что из здания гостиницы эвакуированы 19 человек.

Напомним, ранее в Псковской области трое человек погибли при пожаре в гостевом доме.
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