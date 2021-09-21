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21.09
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В Новосибирской области от коронавируса умерла 35-летняя пациентка

10:27:509/21/2021Фото: Pixabay
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Летальных исходов за сутки зафиксировано меньше.

Статистика коронавируса по Новосибирской области

21 сентября в регионе зарегистрированы 62 023 случая коронавируса, (+165 за сутки), в том числе у 4 985 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отметим, что 49 599 пациентов выздоровели (+104 за сутки).

Однако скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте от 60 до 70 лет и женщины в возрасте от 35 до 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 878 человек.

Также в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 793 пациента, в том числе 35 детей.

А вот в отделениях реанимации находятся 149 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 2 470 476 тестов на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 794 обращения.

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