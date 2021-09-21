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Помогать пенсионерам уже поздно: Россияне сами должны копить на пенсию, заявили в Центробанке

11:36:359/21/2021Фото: pixabay.com
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Если человек вышел на пенсию и полагается полностью на государство – это называется «социализм». А мы живем при капитализме.

Центробанк: россияне должны сами копить на пенсию, а помогать нынешним пенсионерам уже поздно

Вкладываясь в инвестиции, россияне не только накопят на пенсию, но и поддержат экономику, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета федерации по экономической политике. По его словам, государству уже «немножко поздно» помогать нынешним пенсионерам.

Вместо того чтобы помогать россиянам, уже вышедшим на пенсию, государству стоит стимулировать граждан до выхода на пенсию рассчитывать на собственный капитал, сформированный в течение жизни.

Если человек вышел на пенсию и полагается полностью на государство – это называется «социализм», тогда как если гражданин рассчитывает на свои силы, формирует свой капитал и готовит себе хороший пенсионный проект, это уже настоящий «капитализм», считает Швецов.

Государству стоит также донастраивать пенсионные институты. Они и так уже очищены от недобросовестных игроков, и уже могут приносить пользу как гражданам, так и экономике страны.

Кроме того, чиновник советует обратить внимание на продукты негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний или покупку недвижимости в инвестиционных целях для последующей аренды. Россияне также могут вкладываться в акции, облигации и другие финансовые инструменты, а на пенсии получать пассивный доход от инвестиций.

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