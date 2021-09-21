В Петербурге глава УИК устроил погром после голосования в Госдуму: СК возбудил уголовное дело. Смотрите видео

Во время подведения итогов голосования после выборов в Государственную думу в Петербурге на УИК №803 произошло ЧП — глава комиссии Михаил Федоров начал громить урну с бюллетенями с целью признания результатов голосования на участке недействительными.
После того, как погромщик расправлялся с урной, член комиссии Георгий Хорошев вскрыл сейф-пакеты с бюллетенями и разбросал их по полу. На место происшествия незамедлительно выехала группа реагирования МВД, Федоров и Хорошев были задержаны. На месте происшествия изъяты пакеты, на которых остались следы рук нарушителей и шесть пломб, пишет "Бумага".
Сообщается, что Михаил Федоров работал оперуполномоченным в уголовном розыске МВД Приморского района. В настоящее время он считается уволенным.
В Санкт-Петербурге на участке № 803 наблюдатели стали свидетелями погрома, устроенного главой УИК и членом комиссии с правом решающего голоса. На кадрах видеозаписей видно, как Федоров сорвал пломбу и свалил урну, а Хорошев разорвал пакеты и раскидал бюллетени по участку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после погрома на избирательном участке № 803 Кировского района Петербурга. Подозреваемым стал председатель УИК Михаил Федоров.
Дело расследуют по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
За противоправные действия задержанных может ждать штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные сроком до 1 года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на территории Новосибирской области, в том числе в Бердске, нарушений выборного законодательства за три дня голосования не выявлено.