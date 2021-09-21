Студенты жестоко избили однокурсницу в липецком техникуме: Участников драки ждет отчисление

В техникуме Липецка произошла жестокая драка.
На кадрах, размещенных в Сети, видно, как одна из участниц конфликта агрессивно ведет себя с окружающими.Он машет руками, пытается ударить. Затем в драку включаются еще несколько человек. У одной из студенток забрали вещи и телефон, повалили на пол и начали избивать ногами. Видно, как ее душат. Никто из присутствующих за девушку не заступился - все снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
Полиция начала проверку видео, на котором студентки техникума в Липецке в раздевалке жестоко избивают одну из девушек.
"По факту инцидента проводится проверка, в образовательной организации работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает участников конфликта и обстоятельства происшествия", - сообщили в главке МВД по Липецкой области.
В соцсетях пользователи попросили местные власти отреагировать на произошедшее.
"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждет отчисление, руководство - кадровые решения", - написал в Instagram главаЛипецкой области Игорь Артамонов.