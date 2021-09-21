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Студенты жестоко избили однокурсницу в липецком техникуме: Участников драки ждет отчисление

11:52:579/21/2021Фото: Скриншот
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Полиция начала проверку видео, на котором студентки техникума в Липецке в раздевалке жестоко избивают одну из девушек.

Полиция начала проверку после жестокого избиения студентки в техникуме в Липецке

В техникуме Липецка произошла жестокая драка.

На кадрах, размещенных в Сети, видно, как  одна из участниц конфликта агрессивно ведет себя с окружающими.Он машет руками, пытается ударить. Затем в драку включаются еще несколько человек. У одной из студенток забрали вещи и телефон, повалили на пол и начали избивать ногами. Видно, как ее душат. Никто из присутствующих за девушку не заступился - все снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Полиция начала проверку видео, на котором студентки техникума в Липецке в раздевалке жестоко избивают одну из девушек.

"По факту инцидента проводится проверка, в образовательной организации работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает участников конфликта и обстоятельства происшествия", - сообщили в главке МВД по Липецкой области.

В соцсетях пользователи попросили местные власти отреагировать на произошедшее.

"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждет отчисление, руководство - кадровые решения", - написал в Instagram главаЛипецкой области Игорь Артамонов.

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