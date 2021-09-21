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Минимальная зарплата вырастет до 13 600 рублей в 2022 году, анонсировал Мишустин

1:01:579/21/2021Фото: Flickr
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МРОТ не должен быть меньше, чем прожиточный минимум, установленный в регионе для трудоспособного населения.

Михаил Мишустин - премьер-министр России

Об увеличении минимального размера оплаты труда до 13,6 тысяч рублей с 2022 года стало известно из сообщения премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства в среду.

Он заявил, что, принимая данное решение, можно считать, что зарплаты 3 миллионов россиян станут больше.

- Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек, - отметил глава правительства.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому МРОТ исчисляется по-новому. МРОТ и размер прожиточного минимума рассчитываются не от размера потребительской корзины, а исходя из медианной зарплаты.

Также в законе указано, что МРОТ не должен быть меньше, чем прожиточный минимум, установленный в регионе для трудоспособного населения. Определение размера прожиточного минимума необходимо при оценки степени нужды граждан для предоставления им социальной помощи от государства.

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