Минимальная зарплата вырастет до 13 600 рублей в 2022 году, анонсировал Мишустин

Об увеличении минимального размера оплаты труда до 13,6 тысяч рублей с 2022 года стало известно из сообщения премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства в среду.
Он заявил, что, принимая данное решение, можно считать, что зарплаты 3 миллионов россиян станут больше.
- Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек, - отметил глава правительства.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому МРОТ исчисляется по-новому. МРОТ и размер прожиточного минимума рассчитываются не от размера потребительской корзины, а исходя из медианной зарплаты.
Также в законе указано, что МРОТ не должен быть меньше, чем прожиточный минимум, установленный в регионе для трудоспособного населения. Определение размера прожиточного минимума необходимо при оценки степени нужды граждан для предоставления им социальной помощи от государства.