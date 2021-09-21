Очевидец стрельбы в Перми рассказал новые подробности: Преподаватель отказался эвакуировать студентов и продолжил вести лекцию в университете

Новость о стрельбе в университете в Перми перевернула жизнь не только жителей Пермского края, но и многих регионов. Напомним, 20 сентября в Перми первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров устроил теракт в университете, куда поступил в этом году. Как только стало известно, что в учреждении стреляют, преподаватели и студенты в срочном порядке забаррикадировались либо в аудиториях, либо пытались эвакуироваться. Однако один преподаватель все же продолжил вести лекцию, несмотря на угрозу жизни и безопасности студентов. На лекции преподавателя была и Елизавета Беляева.
В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 21 сентября студентка рассказала, что спастись ей, преподавателю и одногруппникам помогла ее мама. Именно мама Елизаветы помогла забаррикадировать аудиторию и защитила студентов-филологов от гибели. После трагедии, девушка написала у себя пост в социальных сетях, чтобы рассказать о поведении преподавателя. Пост вызвал многочисленные обсуждения.
— Началась пара. Меня привезла мама, и пошла на работу. Но по пути вниз она задержалась на втором этаже. И эта задержка дала ей возможность выжить. Стрелок уже зашел в здание и начал обстрел. Она побежала к нам в аудиторию, сообщила об этом и предложила закрыть дверь. Преподаватель сказал: "закрывайте" и продолжил лекцию. Мы сидели встревоженные, но пытались вникнуть в суть материала. А вскоре начались раздаваться выстрелы. Наши девочки предложили выключить свет. Он согласился. Но еще позже, примерно через полчаса начались раздаваться звуки сирены. Машины ехали ужасно долго. Когда выстрелы участились, мама попросила перекатить меня в конец аудитории. Олег Иванович начал злиться и ругаться с мамой, что она мешает ему вести пару и наводит панику. Она откатила меня от двери, потом следом потянулись и другие девочки. Вскоре ребята предложили поставить парту у двери. Преподаватель так же не помог. Я написала свой пост только потому, что наш преподаватель обвинил меня и маму в том, что мы паниковали. А все действия по баррикадам делала мама, — делится Елизавета Беляева.
Занятия остановили только бойцы ОМОНа: в дверь кто-то начал стучаться, студенты очень перепугались. Однако преподаватель возмутился, что его прервали. Дверь бойцам открыла мама девушки. Кстати, забаррикадировала вход в аудиторию тоже она. Преподаватель, как рассказывает Елизавета, не встал с места. Девушка также рассказала, что мама настояла на том, чтобы для Елизаветы включили лифт, чтобы она могла спокойно спустится на первый этаж.
— После, начали раздаваться удары в дверь. Мы все думали, что это был стрелок. Ручку удерживали около минуты. Мы прощались с жизнями. Но повезло: это был ОМОН и полиция. Они сказали, что нам необходимо эвакуироваться. Олег Иванович возмущался, что нас прервали. Мне включили лифт, чтобы я смогла спуститься на коляске. Со мной поехал представитель ОМОН с оружием. Мы бежали через центральный вход. И там тоже была атмосфера ужасная: стекло, кровь, темно и труп. Это было страшно. Я боялась идти на улице к машине. Думала, он застрелит нас из окна, — рассказала Елизавета.
21 сентября часть пострадавших при стрельбе в университете в Перми привезли в ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского». Четверо находятся на ИВЛ, сообщает Минздрав России. Около 8-го корпуса — стихийный мемориал. Сегодня в Пермском крае - День траура.
Сам стрелок Тимур Бекмансуров находится в больнице в тяжёлом состоянии. При задержании его ранили. Сейчас его палату охраняют силовики.