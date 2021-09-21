В Госдуме похвалили преподавателя, который не прервал лекцию во время стрельбы в университете Перми

Мнение о поведении преподавателя Пермского университета, который во время стрельбы продолжил вести лекцию, высказал Геннадий Онищенко.
Член комитета Госдумы по образованию и науке оценил действия Олега Сыромятникова как благоразумные, которые не позволили студентам паниковать и бегать по коридорам под пулями.
- Для меня является ключевым то, что он закрыл металлическую дверь. Я считаю, что он поступил правильно. Огромная аудитория с закрытой металлической дверью — это гораздо лучше, чем если бы эти все дети выскочили в коридор, и это животное, как мы видим на снимках, когда идёт молодая девушка по коридору, ничего не подозревает, а эта мразь стреляет в неё, она падает, и он даже не посмотрел в её сторону, - рассказал Онищенко в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Как пояснил Онищенко, преподаватель не позволил студентам паниковать, продолжив объяснение, а провести эвакуацию лучше, чем это сделали представители ОМОН, он бы не смог.
Также парламентарий отметил физическую несостоятельность студентов, которые не могли правильно спрыгивать с высоты второго этажа, так это было видно на видео, снятом во время происшествия. По словам политика, в его время физподготовка студентов была гораздо лучше.
Ранее преподаватель Олег Сыромятников рассказал, что считает свои действия правильными. Он пояснил, что звонил декану во время стрельбы и тот рекомендовал продолжать занятия.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", очевидцы событий, бывшие в это время на лекции, иначе интерпретируют поведение преподавателя, полагая, что он подвергал их опасности.
В понедельник, 20 сентября, в Перми произошло нападение 18-летнего Тимура Бекмансурова, который застрелил 6 человек. 28 пострадали во время стрельбы студента, ненавидящего всех людей и мечтавшего покончить с «биомассой», окружающей его.