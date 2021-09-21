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В Госдуме похвалили преподавателя, который не прервал лекцию во время стрельбы в университете Перми

1:17:029/21/2021Фото: Flickr
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По словам замглавы комитета ГД по образованию Геннадия Онищенко, поведение преподавателя не дало возможности студентам в панике бегать под прицелом стрелка.

Геннадий Онищенко считает, что действия преподавателя пермского вуза были разумными

Мнение о поведении преподавателя Пермского университета, который во время стрельбы продолжил вести лекцию, высказал Геннадий Онищенко.

Член комитета Госдумы по образованию и науке оценил действия Олега Сыромятникова как благоразумные, которые не позволили студентам паниковать и бегать по коридорам под пулями.

- Для меня является ключевым то, что он закрыл металлическую дверь. Я считаю, что он поступил правильно. Огромная аудитория с закрытой металлической дверью — это гораздо лучше, чем если бы эти все дети выскочили в коридор, и это животное, как мы видим на снимках, когда идёт молодая девушка по коридору, ничего не подозревает, а эта мразь стреляет в неё, она падает, и он даже не посмотрел в её сторону, - рассказал Онищенко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Как пояснил Онищенко, преподаватель не позволил студентам паниковать, продолжив объяснение, а провести эвакуацию лучше, чем это сделали представители ОМОН, он бы не смог.

Также парламентарий отметил физическую несостоятельность студентов, которые не могли правильно спрыгивать с высоты второго этажа, так это было видно на видео, снятом во время происшествия. По словам политика, в его время физподготовка студентов была гораздо лучше.

Ранее преподаватель Олег Сыромятников рассказал, что считает свои действия правильными. Он пояснил, что звонил декану во время стрельбы и тот рекомендовал продолжать занятия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", очевидцы событий, бывшие в это время на лекции, иначе интерпретируют поведение преподавателя, полагая, что он подвергал их опасности.

В понедельник, 20 сентября, в Перми произошло нападение 18-летнего Тимура Бекмансурова, который застрелил 6 человек. 28 пострадали во время стрельбы студента, ненавидящего всех людей и мечтавшего покончить с «биомассой», окружающей его.

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