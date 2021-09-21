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Новый аппарат УЗИ установили в женской консультации ЦГБ Бердска: С 1 октября начнут обследовать

2:04:179/21/2021
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В штате акушерского отделения поликлиники на ул. Пушкина, 172 есть квалифицированный специалист для работы на современном оборудовании.

В Бердской ЦГБ установлен новый аппарат УЗИ

В поликлинике Бердской ЦГБ по адресу: ул.  Пушкина, 172 установили новый аппарат ультразвукового исследования экспертного класса. Об этом во вторник сообщили в горбольнице.

Стоимость нового аппарата УЗИ более 13 млн рублей. Средства на современное оборудование для горбольницы выделили минздрав Новосибирской области.

Как сообщили в ЦГБ Бердска, в штате женской консультации есть квалифицированный специалист для работы на данном аппарате.

-Исследование на новом оборудовании экспертного класса пациентки смогут пройти с 1 октября текущего года, - уточнили в больнице.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новый аппарат УЗИ должна была доставить в бердскую больницу до конца лета компания БКЦ, выигравшая конкурс.

— Этот аппарат предназначен для проведения пренатальной (дородовой) диагностики. Данное исследование позволит врачам на ранних стадиях беременности, используя ультразвуковую диагностику, своевременно распознавать врожденные пороки внутриутробного развития плода, – поясняла главврач городской больницы Алла Дробинская.

К новому оборудованию предъявляют повышенные требования. Как сказано в документах закупки, планируют получить аппарат ультразвукового экспертного класса для исследований в акушерстве и гинекологии. Он должен обладать функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волной допплерографии. Кроме того, УЗИ должен быть оснащен комплектом датчиков (конвексный и внутриполостной) для ультразвуковых исследований женских половых органов и органов плода в режиме 2D и 3-4D.

К аппарату прилагается персональный компьютер с доступом в интернет, с пакетом прикладных программ для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений. УЗИ-аппарат обеспечивается источником бесперебойного питания и устройством для печати медицинских изображений.

Более простой подобный прибор для обследования беременных и женщин с возможными патологиями появился в Бердской ЦГБ в конце 2020 года. Как рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», главврач горбольницы Алла Дробинская, тот аппарат УЗИ стоил около 2 млн рублей. Его руководитель бердского здравоохранения оценивала как современную высокочастотную технику, позволяющую проводить качественные исследования. По словам Дробинской, исчезли очереди на обследование женщин.

УЗИ-аппарат попросили бердские врачи у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на открытии после ремонта в феврале 2019 года больничного корпуса на ул. Пушкина, 172, где работает женская консультация. Заведующая отделением Надежда Мурзинцева рассказала главе региона, что прибыли два молодых доктора-ультразвуколога, на которых «большие планы». Но им не на чем работать, хотя все кабинеты укомплектованы.

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