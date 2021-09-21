В Москве именем мэра Лужкова назвали парк «Садовники» по распоряжению Собянина

Имя Юрия Лужкова, много лет проработавшего мэром Москвы, увековечено в названии парка «Садовники». Постановление о переименовании подписано столичным мэром Сергеем Собяниным
- Парк "Садовники", расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование "Парк имени Юрия Михайловича Лужкова", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Некоммерческая организация «Фонд Юрия Лужкова» обратилась к градоначальнику с просьбой назвать именем второго столичного мэра один из крупных московских парков. Сотрудники НКО будут принимать участие в его благоустройстве.
Ранее депутаты предлагали назвать одну из улиц или площадей в честь Юрия Лужкова. Они обратились к Собянину с подобной просьбой и мотивировали ее воспоминаниями, как Лужков стал во главе столицы в самое тяжелое время и как преобразил ее.
Юрий Лужков возглавлял столицу 18 лет — с 1992 по 2010 год, был уволен президентом РФ Дмитрием Медведевым в связи с утратой доверия.
Умер в 2019 году в возрасте 83 лет после операции на сердце. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.