Семьям погибших и пострадавшим при расстреле в университете Перми 18,5 млн рублей выплатит правительство РФ

Российское правительство выделило 18,5 миллионов рублей для выплат компенсаций пострадавшим и семьям погибших во время трагедии в Перми. Об этом 21 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабинета министров.
- Вчера в пермском университете произошла страшная трагедия, крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушел из жизни, получат единовременные компенсации от 200 тысяч до 1 млн рублей, - сказал Михаил Мишустин.
Как пояснил премьер, он поручил "принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек, получили положенные им выплаты".
Также Мишустин отметил, что все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов, а те, кто нуждается в лечении в Москве, перевезены спецбортом в столицу.
- То, что случилось, это наша общая беда и общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи, - заключил Михаил Мишустин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагедия а пермском госуниверситете разыгралась утром 20 сентября. 18-летний студент пришел с ружьем и расстрелял людей. Погибли 6 человек, ранения и травмы получили 29.