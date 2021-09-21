ЦИК распределила депутатские мандаты по итогам выборов в Госдуму: Большинство досталось "Единой России"

В Центризбиркоме 21 сентября рассказали, как распределятся места в Госдуме нового созыва. "Единая Россия" получит 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27. ЛДПР может рассчитывать на 21 кресло, "Новые люди" — на 13. Остальные партии по итогам выборов не набрали 5%, поэтому не могут быть представлены в нижней палате парламента.
В Государственную думу избирается 450 депутатов. Срок полномочий созыва составляет пять лет. Выборы проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (225 мандатов) получают места по спискам партий, другая половина (225 мандатов) — по одномандатным округам.
Чтобы попасть в Думу, партия должна набрать более 5% голосов избирателей. При этом таких партий должно быть не менее двух и за них в совокупности должны отдать голоса более 50% избирателей. Если же все преодолевшие барьер партии не наберут более 50%, то в ГД проходят и те, кто получил менее 5%.
В одномандатных округах кандидатам достаточно получить простое большинство голосов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
По итогам выборов ЦИК подсчитывает сумму голосов, отданных за федеральные списки партий, которые получили право участвовать в распределении мест в Госдуму. Эта сумма голосов избирателей делится на 225 — число депутатских мандатов, распределяемых по федеральному избирательному округу.
Затем число голосов, полученных каждым федеральным списком кандидатов от этих партий делится на первое полученное число. Целая часть числа — количество мандатов, которые получает соответствующий федеральный список кандидатов в результате первичного распределения мест.
Оставшиеся мандаты ЦИК передает партиям, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления.
В течение месяца депутаты ГД нового созыва должны собраться на свое первое заседание.