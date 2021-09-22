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Чек-ап здоровья вашего ребенка

10:54:399/22/2021Фото: freeimages.com
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Самое главное – это здоровье ребенка, его жизненные силы и энергия, позволяющие хорошо и без проблем учиться.

детский терапевт
Cначала нужно обратиться к терапевту, который посмотрит ребенка и составит список необходимых врачей

Первый раз в первый класс всегда является долгожданным и волнительным событием. Но по большей части груз ответственности ложится не только на ребенка, которому предстоит 9 или 11 лет упорной умственной работы, но и на родителя. Кто, как не родители посещают собрания, проверяют уроки, покупают необходимые принадлежности, форму. Опять же, это малая часть из того, что действительно важно. Самое главное – это здоровье ребенка, его жизненные силы и энергия, позволяющие хорошо и без проблем учиться. И чтобы узнать состояние здоровья перед школой, нужно пройти медицинскую комиссию в обязательном порядке.

Зачем проходить комплекс врачей, если ребенок еще так мало живет на свете и не может быть каким-то больным? К сожалению, современный мир суров и беспощаден. Плохая экология, смартфоны вместо соски, компьютеры вместо игрушек, ранее развитие, детское питание с ГМО. Все эти ключевые факторы вкупе влияют негативным образом на молодой, формирующийся организм. Каких, в таком случае, специалистов следует навестить в первую очередь, чтобы ребенка допустили к занятиям в школе в полной мере.

Конечно, сначала нужно обратиться к терапевту, который посмотрит ребенка и составит список необходимых врачей. Вообще, существует специальная справка по форме, которая уже содержит определенный перечень медицинских работников. Но бывает так, что их становится недостаточно. В особенности, если ребенок уже стоит на учете у какого-либо врача с момента рождения.

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После того, как родитель вместе с ребенком посетили терапевта, можно проходить комиссию в любом порядке. Самое главное, чтобы в перечне специалистов был обязательно окулист. В зависимости от того, какая острота зрения у ребенка, будет определено, за какую парту он сядет. Если у ребенка плохое зрение, то ему следует носить коррекционные очки и сидеть за первыми партами в среднем ряду. Далее, проверяем слух маленького организма. Часто, у детей образуются пробки в ушах, которые могут привести к воспалению. На образование пробок влияет не только гигиена, но и различные заболевания.

Следующий врач по назначению – хирург. От тяжелых рюкзаков или неправильной высоты парты может начаться сколиоз или даже остеохондроз, защемление нервных корешков, от которых могут быть частые головные боли и ухудшение зрения. В таком случае парту нужно отрегулировать по высоте, снизить нагрузку на спину и пройти курс лечебного массажа.

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Также, необходимо проверить сердечную деятельность ребенка. Бывает так, что организм ребенка растет быстро и органы не совсем успевают последовать этому ритму. Может начаться тахикардия или прочее вегетососудистое заболевание. Поэтому детям тоже нужно делать ЭКГ и подбирать определенные физические упражнения. При тахикардии нельзя заниматься интенсивными нагрузками, постольку, поскольку, это влияет на работу сердца, изнашивая мышцу уже смолоду.

И еще один важный специалист в списке медицинской комиссии, конечно же, стоматолог. Прикус и состояние зубов определяют здоровье ЖКТ и речь ребенка. Если зубной ряд необходимо исправлять, то родителям безотлагательно надо соглашаться на лечение и установку брекетов. В противном случае, у ребенка в будущем появятся более серьезные осложнения, которые ему не дадут получать удовольствие от учебного процесса, и скажутся на оценках, самом образовании.

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