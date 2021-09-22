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Погода в Бердске 22 сентября 2021: температура воздуха опустится до нуля

11:30:049/21/2021Фото: pixabay.com
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В языческие времена на осеннее равноденствие праздновали день урожая, посвященный языческому богу Роду и его божественным спутницам – Рожаницам.

Ночь завоевывает свое место, и темнеет быстрее, а светает позже

Середина недели, 22 сентября в Бердске отметится первой нулевой температурой днем. И не прерывными осадками весь день. Так, с утра воздух прогреется всего до 0, +3 градусов, а к обеду не поднимется выше +4. При этом ветер будет дуть слабый, юго-западный 1,4 м/c. При относительной влажности воздуха 88%.

22 сентября по народному календарю отмечен днем Осеннего Равноденствия. Это время, когда становятся равными день и ночь по количеству света. А как только проходит праздник, ночь завоевывает свое место, и темнеет быстрее, а светает позже. Для древних славян это было не просто природное явление, а сакральный праздник Второго урожая, конец лета и один из самых красивых дней в году.

Осеннее равноденствие знаменует начало отдыха от тяжелых сельских работ. Хлеба уже хранятся в зернохранилищах и кладовых, до зимы остается совсем немного. Ночи становятся холоднее, но накануне праздника - день еще немного длиннее ночи.

В языческие времена на осеннее равноденствие праздновали день урожая, посвященный языческому богу Роду и его божественным спутницам – Рожаницам. В этот день хозяйки готовили всевозможные кушанья, пекли пироги, а само празднество сопровождалось танцами, пением и гуляньями. Кроме активного застолья, еще осуществлялся обряд «обновление огня», везде гасили старый огонь и торжественно зажигали новый.

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