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Магнитная буря 22 сентября 2021: как уменьшить боль в суставах и снизить тревогу в период магнитной активности

10:45:199/21/2021Фото: pixabay.com
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Чтобы симптомы от магнитной бури ощущались меньше — поддерживайте здоровый вес и оставайтесь активными.

Геомагнитные возмущения влияют главным образом на эмоциональную и вегетативную сферу человека

Космическая погода не перестает капризничать. Ожидалось, что 22 сентября солнечная активность будет низкой, с вероятностью вспышек обычного класса и небольшой вероятностью вспышек умеренного класса, но прогнозы показывают резкое ухудшение после обеда. Так в 18:00 по Москве, и с 22:00 до 01:00 по новосибирскому времени - геомагнитная буря достигнет трех баллов. Это не самая благоприятная обстановка для метеозависимых.

По исследованиям ученых, геомагнитные возмущения влияют главным образом на эмоциональную и вегетативную сферу человека. А также на активность регулирующих систем правого полушария и способность адаптироваться к изменениям физической среды.

Также погода может повлиять на ригидность или боли в суставах. Поскольку мышцы и суставы имеют разную плотность, они как расширяются, так и сокращаются на разных уровнях в зависимости от существующих погодных условий. Процесс расширения и сокращения вызывает боль в мышцах и суставах.

Чтобы симптомы от магнитной бури ощущались меньше — поддерживайте здоровый вес и оставайтесь активными. Попробуйте упражнения, которые мягко воздействуют на суставы. Делайте небольшую зарядку, хотя бы по пять минут в день. Это поможет вам нарастить мышечную и костную силу. Выходите на улицу и неспешно гуляйте на свежем воздухе. Это поможет облегчить состояние тревоги, которое также возникает в магнитные бури. А когда вернетесь домой, заварите себе горячий чай, с успокаивающими травяными добавками. Чаще всего мягко воздействует и помогает успокоиться ромашка, мелисса, а боярышник стимулирует сердечную мышцу, уменьшая ее возбудимость, и понижает артериальное давление.

Что говорят читатели:


  • Весь день тревожное состояние.
  • Спала опять плохо, голова тяжелая.
  • Голова сильно болела весь день.
  • Остеохондроз сковал, болит левая часть спины и рёбра. Голова тяжёлая, ничего не хочется.
  • Голова болит постоянно, ничего не помогает. Давление к вечеру поднимается.

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