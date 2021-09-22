С днем Праведных Богоотца Иоакима и Анны благолепные открытки для каждого 22 сентября

Анна была праведницей, а также младшей дочкой священнослужителя Матфана. Их род относился к колену Левина, относящемуся к роду Аарона. Мужем Анны стал Иоаким, также являющийся праведником из колена Иуды, относящегося к роду Давида. Проживали молодые супруги в Назарете (Галилея). Соблюдая правила святого Писания, они систематически передавали храму 60% всех получаемых доходов, а также раздавали милостыни нищим. Однако, несмотря на соблюдение всех Божиих законов, в семье никак не появлялись дети. Примечательно, что евреи относились к бездетности семьи, как к Божьему наказанию и огромному несчастью. Поэтому семья праведников усердно молилась Богу, прося у него долгожданного ребенка.
Вместе с пожертвованиями израильтяне приносили в храм разные дары, чтобы умилостивить Бога. Однако со временем священники, убежденные в грешности Анны и Иоакима, начали менее охотно принимать их приношения, а после и вовсе отказались, упрекая в духовной нечистоте и отсутствии Божьего благословения. Подобное происшествие невероятно расстроило Иоакима, не понимающего почему на него обрушилась кара небес. Поэтому он начал изучать свою родословную, чтобы узнать, не страдал ли бесплодием один из его предков. Печаль его существенно увеличилась, когда он узнал о многодетности всех праотцев, начиная от праведника Авраама. Продолжая горевать, Иоаким не пошел домой, а отправился в пустыню, где на протяжении 40 суток соблюдал строжайший пост и слезно вопрошал Бога о причинах подобного бесчестия.
Анна также горевала из-за отсутствия детей, но считала себя виноватой в отсутствии детей в семье. Однажды, гуляя между деревьев, она увидела на лавровом дереве гнездышко с недавно родившимися птенчиками. Поддавшись своему горю, она начала плакать и молить Бога о даровании ей ребенка. Также Анна обещала принести рожденного потомка в дар великому Господу. Не успела Анна завершить произнесение обета, как увидела ангела небесного, сообщившего ей о скором рождении дочери. Имя девочки будет Мария, а достигнув определенного возраста, она сможет даровать спасение и благословение всему человечеству. Не помня себя от счастья, Анна немедленно побежала в храм, чтобы поблагодарить Бога, решившего благословить ее ребенком, а также подтвердить обет отдать Богу свое родившееся дитя.
Иоакиму также явился святой ангел, сообщивший ту же радостную новость. Также ангел приказал праведнику спешно отправляться в Иерусалим. В тот же день, в Иерусалиме была зачата Пресвятая дева Мария, увидевшая свет в назначенный срок. На протяжении трех лет святая Анна и Иоаким самостоятельно воспитывали долгожданную дочку, а после с почестями отвели ее в иерусалимский храм. В этих скромных условиях она воспитывалась до достижения совершеннолетия. На момент передачи девы Марии храму Иокиму было уже 80 лет. Поэтому вскоре после этого умер. Анна пережила мужа на 2 года и покинула этот мир в 79-летнем возрасте.
Таким образом, праведники Анна и Иоаким получили долгожданное дитя в весьма преклонном возрасте, что является главным свидетельством Господнего Промысла. Церковь чтит родителей святой девы Марии, так как они выступают праотцами плоти Иисуса Христа. Когда люди выходят из храма, священнослужители усердно молятся праведным Богоотцам о благополучии и благословении своих прихожан.
Источник: pozdravik.ru