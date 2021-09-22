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Яркие и фееричные открытки с днем бизнес-леди для самых-самых крутых вумен

12:15:509/22/2021
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Бизнесвумен или День бизнес-леди. Этот праздник отмечается ежегодно 22 сентября с середины 1990-х годов. Его цель подчеркнуть значимость женского труда и несомненный вклад женщин в современное общество.

День бизнес-леди

Привыкла к запредельным суммам,
Есть яхты; виллы тут и там...
Но с праздником, бизнесвумен,
Позволь тебя поздравить нам!
Юна ты неумна, как прежде,
Легка, быстра и хороша...
И мы живем в большой надежде,
Что так же велика душа!
Желаем, чтоб от капитала
Не ради грязных денег ты
Любовью сердце напитала, —
И все исполнились мечты!!!

***

Бизнес-леди, дорогая!
Ты позволь тебя поздравить!
На короткое мгновенье
От серьёзных дел отвлечь.
Как ты целеустремленна!
(Нелегко судьбою править.)
Пусть подъёмна будет ноша
Для твоих для хрупких плеч!
Пусть улыбке будет время,
Пенью птиц, истоме лета!
Пусть уютен дом твой светлый,
Счастьем полнится душа!
Будь средь дел кипучих, сложных
Теплотой сердец согрета!
Будь всегда в ладу с собою —
И всё так же хороша!
Свой стиль. Во всём своя манера.
Мир деловой — родная сфера.
Расписан день, продуман год —
Планируешь всё наперёд.
По пустякам зря не хлопочешь,
Ты знаешь, что от жизни хочешь.
И пусть придёт к тебе успех
В твоём движении наверх!

***

Шикарной женщины неуловимый взгляд.
В нём страсти сказочной синеет водопад.
Движенья нежные, но в них сквозит тоска.
Начать бы женщине жизнь с белого листка.
Чтоб ни помарочки, ни слов пустых на нём.
И чтобы с милым в путь, да по судьбе вдвоём…
Без слёз и ревности и без пустых ночей,
Без споров, горечи озлобленных речей.
Шикарной женщины неуловимый взгляд.
В ней всё продумано: манеры и наряд.
Такую женщину нельзя ничем купить,
Такую женщину опасно полюбить…

***

Женщина и бизнес – это что то с чем то!
Быть успешной Леди очень хорошо,
Сделаешь карьеру – и всего проблем то!
Главное, чтоб бизнес хорошо пошел.

Источник: pozdravik.ru

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