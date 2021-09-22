Можно ли работать, убираться дома и что приготовить родным 22 сентября в Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы?

Попразднство или отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы отмечается 22 сентября всеми православными верующими. Это время, когда продолжают отмечать день рождения Божией Матери.
История Рождества Пресвятой Девы Марии начинается в ее праведных родителей Иоакима и Анны. Они прожили вместе в браке пятьдесят лет, и все же остались бесплодными. Они жили благочестиво и тихо, и из всех своих доходов одну треть тратили на себя, одну треть раздавали бедным, а другую треть отдавали Храму, и они были хорошо обеспечены. Однажды, когда в преклонном возрасте праведники пришли в Иерусалим, чтобы принести жертву Богу, служивший священник сделал выговор Иоакиму, сказав: “Ты недостоин, чтобы дар был принят из твоих рук, ибо ты бездетен”.
Это так сильно огорчило верующих Иоаким и Анну, что они разошлись по разным местам. Иоаким в пустыню, в которой он постился 40 дней и молился, а Анн осталась дома молить Бога. Все же их слова были услышаны. К обоим явился Ангел и сообщил радостную вещь: у них будет ребенок, который поможет человечеству в будущем. Так и случилось, у праведных христиан родилась девочка, которую назвали Марией и отдали на служение Господу в возрасте трех лет.
К этому празднику, люди старались собрать весь урожай, а пчеловоды начинали готовить пчел к зимовке. Рождество Пресвятой Богородицы настоящий праздник радости - в эти дни поста нет, а после молитвы в храме, по обычаю, устраивали веселые застолья. На которых готовились любимые блюда детей, и будущих матерей. Чаще всего на праздник выставлялись пироги с сезонными овощами и фруктами. Разные блюда, которые чаще всего находятся на столе в праздник.
Работать или убираться в этот день не запрещается, но делать это необходимо после обеда, чтобы с утра отметить торжество.