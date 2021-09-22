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Можно ли работать, убираться дома и что приготовить родным 22 сентября в Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы?

2:00:469/22/2021Фото: pixabay.com
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К этому празднику, люди старались собрать весь урожай, а пчеловоды начинали готовить пчел к зимовке.

Праздник Рождества Девы Марии нужно проводить в Храме

Попразднство или отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы отмечается 22 сентября всеми православными верующими. Это время, когда продолжают отмечать день рождения Божией Матери.

История Рождества Пресвятой Девы Марии начинается в ее праведных родителей Иоакима и Анны. Они прожили вместе в браке пятьдесят лет, и все же остались бесплодными. Они жили благочестиво и тихо, и из всех своих доходов одну треть тратили на себя, одну треть раздавали бедным, а другую треть отдавали Храму, и они были хорошо обеспечены. Однажды, когда в преклонном возрасте праведники пришли в Иерусалим, чтобы принести жертву Богу, служивший священник сделал выговор Иоакиму, сказав: “Ты недостоин, чтобы дар был принят из твоих рук, ибо ты бездетен”.

Это так сильно огорчило верующих Иоаким и Анну, что они разошлись по разным местам. Иоаким в пустыню, в которой он постился 40 дней и молился, а Анн осталась дома молить Бога. Все же их слова были услышаны. К обоим явился Ангел и сообщил радостную вещь: у них будет ребенок, который поможет человечеству в будущем. Так и случилось, у праведных христиан родилась девочка, которую назвали Марией и отдали на служение Господу в возрасте трех лет.

К этому празднику, люди старались собрать весь урожай, а пчеловоды начинали готовить пчел к зимовке. Рождество Пресвятой Богородицы настоящий праздник радости - в эти дни поста нет, а после молитвы в храме, по обычаю, устраивали веселые застолья. На которых готовились любимые блюда детей, и будущих матерей. Чаще всего на праздник выставлялись пироги с сезонными овощами и фруктами. Разные блюда, которые чаще всего находятся на столе в праздник.

Работать или убираться в этот день не запрещается, но делать это необходимо после обеда, чтобы с утра отметить торжество.

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