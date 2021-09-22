Пять неоспоримых признаков того, что пора расстаться: зачем тратить время?

Когда дело доходит до разрыва, некоторые люди не знают, когда расстаться с отношениями или как узнать, когда расстаться, потому что в большинстве случаев они не понимают, что отношения больше не делают их счастливыми.
Практически все пары, состоящие в серьезных отношениях, хотят, чтобы их отношения продолжались. Они будут делать все и бороться, чтобы их отношения работали, пишет yourtango.com.
Но иногда очевидны признаки того, что что-то не так, и вы склонны игнорировать эти признаки и лгать себе, что в ваших отношениях нет проблем.
Одна из причин, по которой вы, возможно, не захотите расставаться, заключается в том, что вы так сильно любите своего партнера и не хотите терять его и иметь дело с процессом разлуки.
Однако, как бы вы ни старались, ваши отношения просто не работают. Вы просто ужасно чувствуете себя из-за того, что причиняете себе боль. Если вы беспокоитесь и беспокоитесь о том, стоит ли вам продолжать отношения или отказаться от них, пора задуматься над этим.
Итак, когда пора заканчивать отношения?
Вот 6 признаков, которые говорят вам, что пора расстаться и оставить отношения ради вашего же блага.
1. В ваших отношениях больше боли, чем счастья.Ваши отношения должны приносить вам больше счастья и вдохновения. Если ваши отношения приносят вам больше боли и разочарования, возможно, человек, с которым вы находитесь, не подходит вам.
Вы можете быть ослеплены счастливыми моментами, которыми вы делились со своим партнером в прошлом, и склонны смывать проблемы, разочарование и слезы, которые ваш партнер причиняет вам в настоящее время.
Если вы чувствуете, что недовольны большую часть времени, вы можете подумать о некоторых изменениях. Не цепляйтесь за человека, которому наплевать на ваше счастье.
2. Ваш партнер ожидает, что вы изменитесь.Когда ваш партнер хочет избавиться от ваших вредных привычек, таких как курение, выпивка или откладывание на потом, - это хорошо. Это означает, что ваш партнер просто хочет для вас лучшего.
Однако это нехорошо, когда ваш партнер хочет, чтобы вы изменились, чтобы вы стали другим человеком, а он слишком контролирует вас как личность.
Леопард не может менять свои пятна. Нельзя изменить характер и воспитание человека. Ваш партнер должен принимать и уважать вас, ваши убеждения и ценности.
Позволить партнеру контролировать себя не только вредно для ваших отношений, но и вредно для вашего благополучия.
3. Ваши отношения не позволят вам обоим расти как личности.Вы чувствуете, что ваши отношения душат вас, и что у вас нет места или свободы для изучения и развития. Урегулирование отношений не означает, что вам нужно успокоиться и отложить свою жизнь.
Когда ваши отношения или ваш партнер требуют, чтобы вы отказались от ваших личных целей, это только приведет к тому, что вам станет скучно в отношениях и вы увидите свою жизнь менее интересной. Кроме того, вы упускаете возможности в своей жизни.
Если у вас много сожалений из-за упущенных шансов, потому что вы думаете в первую очередь о своих отношениях или счастье вашего партнера, тогда вы должны подумать, достойны ли ваши отношения и партнер ваших жертв.
4. Ваш партнер причиняет вам эмоциональную, физическую или словесную боль.Вы не должны позволять никому причинять вам физическую, эмоциональную или словесную боль . Эти виды насилия являются серьезным запретом в любых отношениях. Как узнать, что вы находитесь в жестоких отношениях? Что ж, страх перед вашим партнером является наиболее показательным.
Если вы всегда осторожно относитесь к своим действиям и внимательно относитесь к словам, которые срываются с вами, когда вы находитесь рядом со своим партнером, потому что боитесь, что вы можете его рассердить, тогда, скорее всего, вы находитесь в оскорбительных отношениях.
Никто не должен чувствовать себя в безопасности. Если ваш партнер причиняет вам эмоциональную, физическую или словесную боль, это токсичная любовь. Пора подумать, можно ли спасти ваши отношения или пора разорвать отношения и выбраться из ужасной ситуации.
Не бойтесь говорить со своим партнером о насилии и противостоять ему.
5. Когда ваш партнер почти не прилагает усилий в отношениях.В идеале отношения должны быть 50/5 0 - они должны быть сбалансированными. Однако бывают случаи, когда вы чувствуете, что отдаете больше, чем ваш партнер. Слишком много отдавать в отношениях - это хорошо, потому что вы показываете партнеру, что так сильно о нем заботитесь.
Но проблема возникает, когда ваш партнер не отвечает на ваши усилия, таким образом, оставляя вас в односторонних отношениях. Иногда очевидны признаки того, что вы находитесь в односторонних отношениях. Но признаться в этом самому себе и решить, что делать, сложно, потому что вы ослеплены своей любовью к партнеру.
Если вы чувствуете, что находитесь в односторонних отношениях, подумайте о том, чтобы выйти из них.
Итак, если вы задаетесь вопросом: «Когда пора расстаться?» , это признаки, на которые следует обратить внимание, и вы должны рассматривать их только как рекомендации.
Разрыв с любимым человеком - нелегкое дело. У всех нас разные ситуации в отношениях, и вы знаете свои ограничения и терпимость.
Если вы недовольны своими отношениями, обсудите проблему со своим партнером. А если что-то по-прежнему не получается, отпустите, извлеките уроки из этого и двигайтесь дальше.