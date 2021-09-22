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Сила осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года: Что каждому нужно сделать в особый день

2:30:199/22/2021Фото: pixabay.com
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В северном полушарии осеннее равноденствие отмечает точку, в которой начнут наступать ночи; с этого момента и до зимнего солнцестояния в декабре дневные часы будут сокращаться.

Каждый лист бросать в воду или по ветру, представляя, что эти листики все плохое, что как-либо мешает жизни

22 сентября 2021 года отмечается день осеннего Равноденствия. Время, когда день и ночь находятся в равновесии, поэтому так важно найти равновесие в своей собственной жизни. Стремясь найти равновесие в тех областях вашей жизни, которые могут противоречить друг другу. Поэтому, находя внутреннее исцеление и равновесие, можно стать свободнее.
Равноденствие происходит два раза в год: один раз в марте и один раз в сентябре. Это моменты времени, когда путь Солнца находится непосредственно на линии небесного экватора. Это приводит к тому, что часы дневного света и темноты во всем мире (почти) равны.
В северном полушарии осеннее равноденствие отмечает точку, в которой начнут наступать ночи; с этого момента и до зимнего солнцестояния в декабре дневные часы будут сокращаться. При этом часы дневного света будут сокращаться, а часы темноты увеличиваться. В южном полушарии ситуация обратная. Там то же самое равноденствие называется весенним равноденствием, и оно отмечает точку, с которой дни начнут становиться длиннее и теплее по мере наступления весны, а затем лета.

В честь Дня Осеннего Равноденствия
В день осеннего равноденствия необходимо подняться с кровати пораньше и принять холодный душ, представляя, как вода смывает весь собравшийся в вашей энергетике негатив. Для этого необходимо собрать букетик из листьев, затем каждый лист бросать в воду или по ветру. Представляя, что эти листики все плохое, что как-либо мешает жизни.Осеннее равноденствие также – время благодарности за выращенные нами культуры и фрукты, которые мы теперь можем собирать, чтобы пережить более суровые времена в течение зимы.

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