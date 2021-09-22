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Экстракт орхидеи эффективен в лечении одно из самых распространенных видов рака

7:00:119/21/2021,от Centenary InstituteФото: pixabay.com
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Эрианин может сыграть важную роль в разработке новых медицинских препаратов, которые способны бороться как с ранней, так и с поздней стадией рака простаты.

Исследователи изучили эрианин, природное соединение бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидей, произрастающей в Юго-Восточной Азии
Сюжет: Онкология
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Исследования, проведенные Центром столетия, показали, что соединение, извлеченное из обычно культивируемой орхидеи, может быть потенциальным новым вариантом лечения рака простаты.

Вторая по распространенности форма рака , рак простаты также является шестой по величине причиной смертности от рака во всем мире.

В ходе исследования исследователи изучили эрианин, природное соединение бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидей, произрастающей в Юго-Восточной Азии.

Было обнаружено, что эрианин оказывает противоопухолевое действие как на андроген-зависимые (ранняя стадия), так и на устойчивые к кастрации (поздняя стадия) клетки рака простаты, пишет medicalxpress.com.

«На раннем этапе развития раку простаты необходимы андрогены ( мужские половые гормоны ), в том числе тестостерон, для роста», - пояснил доктор Янфэй (Джейкоб) Ци, руководитель лаборатории липидно-клеточной биологии в Centenary Institute и ведущий исследователь исследования.

«Андрогенная депривационная терапия, также известная как гормональная терапия , направлена ​​на снижение уровня андрогенов и может помочь замедлить или ограничить рост рака. Когда рак простаты перестает реагировать на это лечение и продолжает расти, рак простаты находится на продвинутой стадии, известной как устойчивый к кастрации ".

Доктор Ци сказал, что исследование команды показало, что эрианин повышает уровень жирной кислоты, называемой церамидом C16, внутри андроген-зависимых клеток рака простаты. Это привело к гибели клеток в результате процесса, называемого гибелью клеток, вызванной стрессом эндоплазматического ретикулума.

Напротив, один эрианин не смог повысить уровни церамида C16 в устойчивых к кастрации раковых клетках простаты. Однако искусственное увеличение количества церамида C16 в этих клетках в сочетании с использованием эрианина действительно привело к успешной гибели клеток.

«Срочно необходимы новые методы лечения рака простаты», - сказал доктор Ци.

«До 20 процентов пациентов, получающих терапию по депривации андрогенов, прогрессируют до прогрессирующей стадии рака простаты в течение пяти лет».

«Мы показали, что эрианин может сыграть важную роль в разработке новых медицинских препаратов, которые способны бороться как с ранней, так и с поздней стадией рака простаты, потенциально принося пользу многим пациентам и помогая спасать жизни».

Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Oncology .

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