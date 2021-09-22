Экстракт орхидеи эффективен в лечении одно из самых распространенных видов рака

Исследования, проведенные Центром столетия, показали, что соединение, извлеченное из обычно культивируемой орхидеи, может быть потенциальным новым вариантом лечения рака простаты.
Вторая по распространенности форма рака , рак простаты также является шестой по величине причиной смертности от рака во всем мире.
В ходе исследования исследователи изучили эрианин, природное соединение бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидей, произрастающей в Юго-Восточной Азии.
Было обнаружено, что эрианин оказывает противоопухолевое действие как на андроген-зависимые (ранняя стадия), так и на устойчивые к кастрации (поздняя стадия) клетки рака простаты, пишет medicalxpress.com.
«На раннем этапе развития раку простаты необходимы андрогены ( мужские половые гормоны ), в том числе тестостерон, для роста», - пояснил доктор Янфэй (Джейкоб) Ци, руководитель лаборатории липидно-клеточной биологии в Centenary Institute и ведущий исследователь исследования.
«Андрогенная депривационная терапия, также известная как гормональная терапия , направлена на снижение уровня андрогенов и может помочь замедлить или ограничить рост рака. Когда рак простаты перестает реагировать на это лечение и продолжает расти, рак простаты находится на продвинутой стадии, известной как устойчивый к кастрации ".
Доктор Ци сказал, что исследование команды показало, что эрианин повышает уровень жирной кислоты, называемой церамидом C16, внутри андроген-зависимых клеток рака простаты. Это привело к гибели клеток в результате процесса, называемого гибелью клеток, вызванной стрессом эндоплазматического ретикулума.
Напротив, один эрианин не смог повысить уровни церамида C16 в устойчивых к кастрации раковых клетках простаты. Однако искусственное увеличение количества церамида C16 в этих клетках в сочетании с использованием эрианина действительно привело к успешной гибели клеток.
«Срочно необходимы новые методы лечения рака простаты», - сказал доктор Ци.
«До 20 процентов пациентов, получающих терапию по депривации андрогенов, прогрессируют до прогрессирующей стадии рака простаты в течение пяти лет».
«Мы показали, что эрианин может сыграть важную роль в разработке новых медицинских препаратов, которые способны бороться как с ранней, так и с поздней стадией рака простаты, потенциально принося пользу многим пациентам и помогая спасать жизни».
Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Oncology .