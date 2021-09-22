Священные ритуалы на сохранение молодости и очищения души в День осеннего равноденствия 2021

23 сентября-день равноденствия, где бы вы ни находились в мире. В северном полушарии отмечается осеннее равноденствие, в то время как в южном полушарии отмечается весеннее равноденствие.
Древние люди отмечали в этот день Мабон, один из языческих праздников в Колесе года. Колесо года-это циклический календарь праздников, которые празднуют современные язычники. Колесо символизирует непрерывный ход времени и отражает природные циклы смерти и возрождения. Названный в честь Бога валлийской мифологии, фестиваль празднует урожай и жизнь.
С наступлением осеннего равноденствия меняется не только погода, но и наша личная жизнь, деятельность и планы. Скорее всего, теперь мы будем проводить больше времени в помещении с семьей и с самими собой. Многие будут больше обращать внимания на свою внешность, особенно женщины. И многим захочется в этот день что-то поменять в себе.
Чтобы отпраздновать этот сдвиг энергии, существует простая идея ритуала. Этот ритуал можно выполнять независимо, где вы находитесь. Кроме очереди в поликлинике.
Для этого, наденьте свободную, удобную одежду нейтральных цветов. Снимите часы, украшения, обувь и все, что препятствует свободному кровообращению или раздражает кожу. Лучше всего, если перед началом вы примете ванну или, по крайней мере, вымоете руки и лицо. Помните, что вы призываете духовное осознание в храм своего тела.
Поставьте свечу на низкий столик или прикроватную тумбочку, подставку для растений или другая подставку, так, чтобы свеча находилась чуть ниже уровня талии, и зажгите ее. Несколько минут соберитесь с мыслями. И запишите все, что вы хотели бы изменить в себе. Пишите максимально подробно, вплоть до избавления от ненужной родинки на лице. Написав, положите это под подушку, а утром снова зажгите свечу, а над ней этот листочек сожгите дотла. Затем идите в душ и смойте весь пепел там.