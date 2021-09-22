Реплантация зубов: можно ли восстановить выбитый зуб?

Полное удаление зуба из лунки обычно не считается обратимым процессом. Однако эта травма чаще всего встречается у детей, у которых корни могут быть не полностью развиты, а это означает, что быстрая реакция может спасти зуб. Исследователи постоянно стремятся повысить шансы на успех реплантации зубов. Теперь команда исследователей из Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU) сообщила о системе доставки генов, которая способствует процессу заживления на модели крысы. Их результаты опубликованы в Journal of Periodontology .
Как можно быстрее пересадить зуб после того, как он выбит, дает наилучшие шансы на выживание. Speed гарантирует, что периодонтальная связка (PDL) - ткань, которая удерживает зуб на месте, - и пульпа зуба не начнут отмирать. Затем волокна могут снова прикрепиться, а кровеносные сосуды и ткань пульпы могут продолжать расти и поддерживать зуб, пишет medicalxpress.com.
Однако на успех реплантации могут влиять многие факторы, например воспаление, что может остановить регенерацию PDL.
Одним из путей обмена сообщениями, который контролирует воспаление, является путь ядерный фактор-каппа B (NF-κB). Активация этого пути продуцирует белки, вызывающие воспаление. А воспаление приводит к тому, что остеокласты - клетки, разрушающие кость, - разрушают ткань вокруг корня зуба, что часто означает конец любой надежде на успешную реплантацию.
Недавно сообщалось, что способ остановки пути NF-κB заключается в использовании олигодезоксинуклеотидов-приманок (ODN) NF-κB, которые предотвращают связывание NF-κB с его генами-мишенями. Однако доставка больших ложных ODN NF-κB туда, где они должны быть, может оказаться сложной задачей.
Исследователи TMDU загрузили ODN-приманки NF-κB в наносферы из поли (молочная и гликолевая кислоты), чтобы получить NF-PGLA. Включение терапевтического груза в систему наносферы защищало его, пока он не достиг места действия.
«Мы протестировали нашу систему доставки на крысах, погрузив извлеченные резцы в различные растворы перед их повторной трансплантацией», - объясняет первый автор исследования Кай Ли. «Мы обнаружили, что зубы, обработанные NF-PGLA, показали значительно большую толщину корня, что необходимо для успешной реплантации».
Исследователи также обнаружили, что резорбция корня - растворение корня зуба - не наблюдалась через 7 дней после лечения NF-PGLA. Кроме того, через 7 и 14 дней после реплантации зубов, обработанных NF-PGLA, было меньше остеокластов.
«Применение нашей системы NF-PGLA стимулировало процесс заживления, предотвращая обострение воспаления», - говорит автор исследования Юджи Исида. «Мы считаем, что наша система доставки будет способствовать значительному повышению успешности реплантации зубов в клинике», - добавляет главный исследователь Такаши Оно.