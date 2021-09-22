Как привлечь деньги в день осеннего равноденствия 22 сентября: Сильный финансовый обряд

23 сентября заканчивается лето и начинается осенний сезон. Осеннее равноденствие или Мабон, делает осень официально. Каждый из солнечных циклов отвечает за свою собственную стадию развития и формирования природы. День Равноденствия помогает подвести итоги, поразмышлять о прошлом или настоящем, а также улучшить семейный очаг, наполнив его любовью. Поэтому рекомендуется провести праздник в кругу семьи, близких и родных людей.
Праздник осеннего равноденствия-это также празднование силы природы. На Равноденствие наши предки были благодарны за урожай и процветание. Вся семья соединялась вместе, накрывая богатый домашний стол: фрукты, мясо, молоко, овощи и ягоды. Считается, что чем пышнее отметить этот день, больше будет выгоды на всю осень.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, - это то, что в этот день Солнце входит в знак Весов, который символизирует равновесие и гармонию.
В этот день наибольшей популярностью пользуются ритуалы, направленные на привлечение богатства и процветания.
В день осеннего равноденствия вам нужно избавиться от ненужных вещей, которые больше не пригодятся в повседневной жизни. Отобранные вещи, которые стоит сжечь.
Обязательно в этот день принято печь пироги для процветания и благополучия. Если вы употребляете капусту, то это за деньги, а мясо-за успех в работе. Привлечь любовь, и наладить отношения в семье может ягодный пирог.
Чтобы улучшить благосостояние в семье, необходимо сорвать и принести в свой дом ягоды рябины.