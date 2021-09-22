Как правильно рисовать кресты в жилище в великий праздник Воздвижения Креста Господня? Зачем это делать?

27 сентября отмечается Воздвижение Креста Господня. Это праздник, который имеет под собой историю его нахождения царицей Еленой в Голгофе, в месте, где Распяли Христа.
Мать Константина Великого отправилась в Иерусалим в 326 году, чтобы исследовать место, где жил и учил Иисус Христос. Под ее руководством было проведено множество раскопок, чтобы обнаружить место, где Иисус Крис был распят, а затем воскрес на холме Голгофы. Елена Августа, которую тогда почитали бы как Святую Елену, нашла Драгоценный Крест благодаря ароматическому растению, известному как “базилик”. После долгих раскопок были найдены три креста: Иисуса Христа и двух воров.
Стоит отметить, что нахождение Креста — это символ избавления от греха и победы добра над злом. Через перенесенные страдания Спасителя на кресте и Его воскресения из мертвых открылись райский врата и людям была дарована новая жизнь.
Чтобы это отметить, древние славяне совершали ритуал. Они рисовали на праздник кресты на своих домах, дверях. Для этого использовали мел, сажу, уголь или чеснок. Маленькие деревянные кресты вешали в стайках домашнего скота. Крестик чаще всего делали из рябиновых веток. Веря, что они так защищают зверей и урожай от нечисти.