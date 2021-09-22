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Трагическая история в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября: Как погибли святые?

6:00:209/22/2021Фото: pixabay.com
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Когда София жила со своим мужем, то родила от него трех дочерей, которых назвала в честь трех великих добродетелей. Верой - Пистис, вторую дочь – Надеждой - Элпида и третью-Любовью - Агапе.

Когда сестер привели к имепратору, то он узнал, что они христиане

Во время правления язычника римского императора Адриана в Риме проживала женщина итальянского происхождения по имени София, чье имя означает мудрость. Она была верующей христианкой и в соответствии со своим именем жила мудро, показывая, что мудрость, пришедшая свыше, сначала чиста, затем миролюбива, кротка и легка, полна милосердия и добрых плодов.

Когда София жила со своим мужем, то родила от него трех дочерей, которых назвала в честь трех великих добродетелей. Верой - Пистис, вторую дочь – Надеждой - Элпида и третью-Любовью - Агапе.

Когда София овдовела, то по Риму разнеслась весть о мудрости и красоте трех сестер, и даже сам император пожелал увидеть их. Когда их привели к нему, то он узнал, что они христиане.

Тогда он император попытался заставить склонить девочек к языческой вере. Но они стояли на своем. И твердо верили в Бога.

Тогда их мать София сказала сестрам:

“Мои милые дети, не позволяйте обманывать себя соблазнам врага, ибо Император будет сильно соблазнять вас и обещать вам богатые подарки, предлагая вам славу, богатство, честь и все прекрасное, и сладкое в этом развращенном и тщеславном мире. Но не люби ничего из этого, ибо все это исчезает, как дым, и рассеивается, как пыль ветром, и, как цветок или трава, увядает и возвращается на землю. Ни один из вас не будет обескуражен перспективой тяжких пыток, ибо, перенеся их совсем недолго и победив врага, вы будете радоваться вечно.”

Император так и сделал. Сначала он предложил все богатства и блага Вере, а когда она отказалась, то он жестоко ее пытал на глазах у матери и дочерей. Девушка выдержала самые страшные пытки, оставшись верна Христу. Тогда палач обезглавил ее.

Затем император позвал Надежду, выслушав ее отказ повиноваться языческим богам, он поступил с ней также как и с Верой.

Когда он обратился к Любови, то не дожидаясь стал пытать ее, пока не бросил в огонь. Но в печи огонь не тронул девушку, а когда она была там, то сияла и радовалась. При этом сильное пламя из печи вырвалось и стало сжигать всех, кто стоял там. Даже сам император подвергся священному огню и отбежал весь в огне. Когда печь потухла, святая, прекрасная девушка, вышла сияющей и невредимой. Император приказал поймать ее и отрубить голову.

Святая София была вынуждена терпеть тяжкую пытку: мать заставили наблюдать за страданиями своих дочерей.

Ее не казнили, а отдали останки дочерей, которые она положила в гробы и погрузила в повозку. Она выехала за пределы города и похоронила их на высоком холме. Святая София просидела у могил своих дочерей три дня и умерла прямо на могилах.

День памяти святых отмечается ежегодно 30 сентября.

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